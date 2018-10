Thanheim Fast jeder fährt zu schnell durch den Ort

Thanheim / SWP

Thanheim will mit Geschwindigkeitstafeln Rasern Einhalt gebieten.

Was lässt sich bloß gegen Raser tun? Der Ortschafstrat Thanheim setzt jetzt auf Warntafeln, die die Geschwindigkeit anzeigen.

Erst bei den jüngsten Verkehrsmessungen zeigte sich wieder: Die Geschwindigkeitsüberschreitungen nehmen zu. Gemessen wurden exakt 17 896 Fahrzeuge, fast alle, nämlich 17 000, fuhren zu schnell durch den Ort.

Zu der in der vergangenen Sitzung schon vorgestellten Warntafel waren nun drei weitere Angebote eingegangen. Zwei Warntafeln soll es geben, der Gemeinderat zahlt eine, der Ortschaftsrat die andere. Laut Hersteller haben sich die Tafeln „Reminder“ und „Grand Limiter“ verkehrspsychologisch bewährt. Der Thanheimer Ortschaftsrat entschied sich für „Reminder“, 50 mal 70 Zentimeter hoch. Kosten: rund 2560 Euro.

Eine Anzeigetafel soll an der Ortseinfahrt, von Bisingen kommend, an der Straßenlaterne vor der Einmündung in den Grenzbachweg angebracht werden. Die zweite soll in Höhe der Gaststätte „Traube“ montiert werden, da dort die erste Straßenlaterne aus Richtung Albstadt steht, welche die Stromversorgung übernehmen kann. Die Entscheidung fiel einstimmig.

Durch die Anschaffung der Warntafeln erhofft sich der Ort­schaftsrat eine Geschwindigkeitsreduzierung innerhalb der geschlossen Ortschaft. Auch wenn sich die Mitglieder einig sind, dass das ein Kampf gegen Windmühlen ist, sofern das Strafmaß bei Geschwindigkeitsüberschreitungen allgemein innerhalb der Bundesrepublik nicht angehoben wird und die Verkehrsbehörden Vorschläge zur Verkehrsberuhigung nur ablehnen.