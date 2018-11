Bisingen Erfolgreiche junge Tonkünstler ausgezeichnet

Bisingen / Von Lea Irion

Auszeichnung für die beiden jungen Pianisten Leon Winterholer aus Geislingen und Helen Knauf aus Zimmern.

Insgesamt 110 Teilnehmer zählte der diesjährige Tonkünstlerwettbewerb in der Stuttgarter Musikhochschule, 46 davon alleine in der Kategorie des Klaviervorspiels – in dieser erreichten die jungen Musiker Leon Winterholer aus Geislingen und Helene Knauf aus Zimmern den dritten Platz in ihrer Altersklasse.

Seit etwa sieben Jahren spielt der 16-Jährige in seiner Freizeit Klavier. „Ich versuche so oft wie möglich zu spielen, in der Regel eine gute halbe Stunde pro Tag“, erzählt er. „Wenn Vorspiele anstehen, übe ich aber täglich mit meiner Musiklehrerin, damit bei der Aufführung auch alles klappt“, berichtet der junge Musiker.

Auf Initiative seiner Lehrerin Timea Böhm-Grebur erfuhr er von dem Tonkünstlerwettbewerb und sagte gleich zu. Die 14-jährige Helene Knauf, die Leon Winterholer seit einem Jahr durch das Klavierspielen kennt, wollte auch mitmachen. Gemeinsam übten sie wochenlang vor dem großen Auftritt. Die Besonderheit ihrer Aufführung war ein vierhändiges Klavierstück. „Im Prinzip sitzen beide Musiker an einem Klavier und spielen gemeinsam ein Stück. Einer spielt die Melodie, der andere spielt die Begleitung“, erörtert der 16-Jährige. Die beiden jungen Pianisten überzeugten eine dreiköpfige Jury mit Werken von Mozart, Moszkowski, Brahms und De Abreu. „Da spielt jeder quasi isoliert seine Stücke vor der Jury vor, die anderen Teilnehmer bekommen davon nichts mit“, berichtet der Geislinger. Applaudiert werde von den Jurymitgliedern nicht, Feedback bekomme man nur durch die Auszeichnungen.