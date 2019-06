Überaus gut besucht war die Hockete des Obst- und Gartenbauvereins Steinhofen im Obstlehrgarten „Pfarrenrain“.

Der Obst- und Gartenbauverein Steinhofen hatte am Wochenende zur Hockete in den Obstlehrgarten „Pfaffenrain“ eingeladen. Bei hochsommerlichem Wetter folgten zahlreiche Besucher der Einladung. Die Vereinsmitglieder hatten Pavillons aufgestellt, die ihnen Schatten spendeten. Zusätzlich fanden die Gäste unter den Bäumen ein lauschiges Plätzchen. Die Vereinsküche war auf den großen Ansturm der Gäste bestens vorbereitet, an Speis und Trank herrschte kein Mangel.

Auftakt war am Sonntagmorgen mit einem zünftigen Frühschoppen. In ihrem Grußwort hob die stellvertretende Vorsitzende Sabrina Langenbach die Bedeutung der Arbeit der Obst- und Gartenbauvereine hervor. Und sie stellte die Vorzüge der Vereinsarbeit dar. Die Arbeit mache in der Gemeinschaft besonders viel Spaß. In diesem Zusammenhang warb sie um weitere Mitglieder. Zumal die Instandhaltung des Obstlehrgartens und der weitere Ausbau sehr arbeitsintensiv seien. Hierfür zeichnet der Vorsitzende Ahmet Ipek verantwortlich.

Sabrina Langenbach bedankte sich auch bei den zahlreichen Helfern, die das ganze Jahr über den Verein unterstützen. Nicht von ungefähr gab es im Rahmen des Fests auch Ehrungen. Für zehnjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurde Daniel Rausch, 25 Jahre Mitglied sind Jochen Jornitz und Uwe Wochner.

Während des Tages konnte der Verein sodann viele Vereinsabordnungen aus dem gesamten Verbandsgebiet begrüßen. Ganztägig gab es außerdem fachkundige Führungen durch den Obstlehrgarten mit Beratung zur Baumpflege und Schädlingsbekämpfung durch den Vorsitzenden. Die Hechinger Hofdamen gaben sich in Steinhofen ebenfalls ein Stelldichein.

Für die kleinen Besucher war der Spielplatz die absolute Hauptattraktion. Aber auch die Slackline und ein Bastelstand machten den Nachmittag für die Jüngeren abwechslungsreich.

Spannend wurde es, als der beste Erdbeerkuchen prämiert wurde. Eine fachkundige Jury – Erdbeerkuchenexpertin Yvonne Schuler, Bäckermeister Alfred Schweizer und Konditormeister Christoph Gulde – hatte bei verschiedenen Erdbeerkuchen und -torten die Qual der Wahl.

Acht Kuchenbäckerinnen stellten sich der Jury. Diese bewertete die Zubereitung, die Qualität der Zutaten, die Herstellungsweise und das Endprodukt. Die Prämierten erhielten ein Präsent und einen Einkaufsgutschein.

Den 1. Platz belegte Anne Konzdorf mit ihrem Erdbeerkuchen, Zweite wurde Janina Wiesenberger, Dritte Sarah Obert. Der Publikumspreis ging an Janina Wiesenberger.