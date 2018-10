Thanheim Einwohner überzeugen sich von Schlagkraft der Wehren

Großübung am Thanheimer Ortseingang am Samstagnachmittag, es „brannte“ im Gebäude der Firma Deuschle. Die Feuerwehrsenioren schauten mit fachkundigen Blicken zu, die Angehörigen der Jugendwehr stellten sich als Statisten zur Verfügung. © Foto: Jörg Wahl

Geschafft, so ein Einsatz – selbst wenn es nur eine Übung ist, zehrt an den Kräften. Die Einladung zum gemeinsamen Abendessen in der Thanheimer Halle wurde daher dankend angenommen. © Foto: Jörg Wahl