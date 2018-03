Bisingen Eine Zigarre in 88 Minuten und zwölf Sekunden

Bisingen / Jörg Wahl

Die Bisingerin Manuela Bülow hat ein ungewöhnliches Hobby: die Kunst, eine Zigarre am Brennen zu halten.

Das gibt es tatsächlich: eine Zigarren-Meisterschaft im möglichst langsamen Rauchen. Und eine Bisingerin hat den Trick raus. Mit 88 Minuten und zwölf Sekunden kam sie in der Damenwertung überraschend auf Platz eins. Ausgetragen wurde der Wettbewerb bei „Tabac Benden“ in Düsseldorf.

Manuela Bülow ist Inhaberin des „crazy store“, dem Bisinger Zigarrengeschäft an der Hauptstraße 52. Mit ihrem Sieg in Düsseldorf qualifizierte sie sich für die Teilnahme an der (CSWS) Cigar Smoking World Championship (Weltmeisterschaft), die im Herbst 2018 in Split in Kroatien ausgetragen wird. Die Idee dazu hatte Marco Bilic, Gründer des Zigarrenclubs Mareva.

„Ich konnte es kaum glauben, den 1. Platz zu erreichen und als Siegerin gekürt zu werden“, freut sich Manuela Bülow.

Die Zigarren-Meisterschaft ist eine Veranstaltung für Erwachssen. Für Jugendliche also auf keinen Fall zur Nachahmung empfohlen.