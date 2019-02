Bisingen Ein Bisinger stellt sich der ZDF-Küchenschlacht

Bisingen / SWP

Wie weit kommt Rolf Grosse in der Kochshow? Ab Montag, 4. Februar, heißt es: ran an die Töpfe und Pfannen.

Bisingern. Hobbykoch Rolf Grosse aus Bisingen stellt sich ab Montag, 4. Februar, der ZDF-Küchenschlacht. Coach in dieser Woche ist TV-Köchin Cornelia Poletto aus Hamburg.

Rolf Grosse, Jahrgang 1952, seit kurzem im Rentenstand, freut sich auf eine interessante Woche, aufs Kochen unter Zeitdruck, darauf, dass Kameras alles festhalten, interessante Leute vor Ort sind. Der Bisinger ist passionierter Hobbykoch, er brutzelt und rührt auch schon mal für einen Geburtstag oder andere Festlichkeiten, am liebsten für Freunde mit gutem Geschmack. Viele kennen ihn als den „Franzosen“ mit seinem Verzehrstand beim Kirchspielfest. Mit Champagner und leckeren Baguettes verwöhnte er die Besucher.

Familie und Freunde werden bei Grosses Fernsehauftritt natürlich mitfiebern.

Die 45-minütige Küchenschlacht im ZDF gibt es bereits seit über zehn Jahren. In jeder Sendeshow treten fünf Hobbyköche gegeneinander an. Am ersten Tag kochen sie ihr Lieblingsgericht, sodann die darauffolgenden Tage eine Vorspeise, Hauptspeise, im Vorfinale eine Haupt- und Nachspeise und zuletzt zwei Gerichte nach Rezeptvorlagen.

Moderiert wird der Wettbewerb am Herd von bekannten Köchen.

Am Ende jeder Sendung wird probiert, was aus den Töpfen oder dem Herd kommt. Wer den Promikoch mit seinem Gericht nicht überzeugt, muss gehen.

Die jeweiligen Wochensieger treffen sich nach fünf Wochen zur Qualifikationswoche, der Championsweek. Die Sieger dieser Wochen wiederum treten dann am Jahresende in der Finalwoche gegeneinander an. Dem Gesamtsieger winkt ein Preisgeld in Höhe von 25 000 Euro.

Info Wer Rolf Grosse die Daumen drücken und die Show verfolgen möchte: Die Ausstrahlung beginnt am Montag, 4. Februar, und läuft bis Freitag, 8. Februar, jeweils um 14.15 Uhr.