Bisingen Ein Angebot für Frauen aller Konfessionen

Bisingen / Jörg Wahl

Die evangelische Gemeinde lud nach sieben Jahren zum letzten Mal zu einer gemütlichen Frühstücksrunde ein.

Nach sieben Jahren ist Schluss. Zum letzten Mal lud die evangelische Kirchengemeinde Bisingen zur Frühstücksrunde für Frauen. Der Saal im evangelischen Gemeindehaus war wieder proppevoll. Das Team mit Christel Dehner, Zita Köhler, Karla Freund und Gertrud Sauter freute sich über den großen Zuspruch. Ein besonderes „Vergelt´s Gott“ galt jedoch den Besucherinnen für deren jahrelange Treue.

Zita Köhler hielt eine kurze Besinnung. Sie las ein zum Herbst passendes Oktobermärchen vor. Pfarrer Ulrich Günther überreichte den Teammitglieder roten Rosen: „Ohne Sie und den an den Tag gelegten Zeitaufwand, Idealismus und persönliches Engagement, wären diese unzähligen Frauenfrühstücke nicht durchführbar gewesen“, dankte er. Diesen anerkennenden Dankesworten schloss sich auch Pfarrerin Gudrun Ehmann an.

Das Büfett enthielt wieder mal das Beste aus Küche und Keller. Gern gesehener Gast an diesem Vormittag war Kabarettistin Dietlinde Ellsässer. Sie verstand es, das Publikum mitzureißen. Ulknudel Ellsässer zog alle Facetten ihres Könnens, erinnerte an die so guten alten Zeiten. Das Gelächter war groß.

Im Anschluss daran wurden warmer Zwiebelkuchen und frisch gepresster Suser serviert, bevor sich alle vom Team mit Handschlag, Umarmungen sowie herzlichen Dankesworten verabschiedeten. Es waren bewegende Momente für das Orga-Team.

Gutes für die Seele

Den Frauen etwas Besonderes anzubieten, der Seele etwas Gutes tun, diese selbst gesetzte Vorgabe hat das Frauenfrühstücksteam stets erreicht. Mit Hilfe zahlreicher Referenten wurden immer wieder interessante, mal nachdenklich, mal eher vergnügliche Themen angesprochen. Zudem stärkten die Zusammenkünfte natürlich auch die Ökumene in der Gemeinde.