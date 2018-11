Burg Hohenzollern Drei Millionen vom Bund für die Burg

Kein anderes Projekt bekommt so viel Geld

In Baden-Württemberg werden noch drei weitere Projekte aus dem Förderprogramm „Investive Kulturmaßnahmen in Einrichtungen im Inland“ gefördert. Keines der drei baden-württembergischen Projekte wird jedoch mit so viel Bundesmitteln bedacht, wie die Burg Hohenzollern.