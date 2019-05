Am Donnerstag um 17.07 Uhr bekamen die Gruppen der Dekanate Zollern und Balingen auf der Burg ihre Aufgaben gestellt.

Unter dem Motto „72 Stunden – Uns schickt der Himmel“ setzen sich bei der bundesweit größten Sozialaktion junge Menschen für das Gute ein. Veranstalter ist der Bund der deutschen katholischen Jugend. Gut 250 Jugendliche und junge Erwachsene der Dekanate Zollern und Balingen machen mit. Auftakt für sie war mit einer gemeinsamen Feier am Donnerstagnachmittag auf der Burg Hohenzollern. Mit Spannung wurden die Aufgaben erwartet.

Punkt 17.07 Uhr schwebte das Körbchen mit den verschlossenen Briefumschlägen von einem der Burgfenster in den Garten. SWR 3 übertrug live (daher auch die ungewöhnliche Anfangszeit, erst mussten Nachrichten und Verkehrsfunk durch sein). Unterstützung bei der Aktion gibt es von der Sparkasse Zollernalb.

Ende ist am Sonntag: 17.07 Uhr

Der Grundgedanke ist so einfach wie schön: Die Teilnehmer wollen in drei Tagen die Welt – und zwar direkt vor ihrer eigenen Haustür – ein kleines bisschen besser machen. So werden die Hechinger Pfadfinder den Garten des Seniorenwohnheims Graf-Eitel-Friedrich aufpeppen. Die Hechinger Ministranten zeigen, wie bunt die Zollernstadt sein kann. Die Salmendinger Pfadfinder sorgen für eine Begegnungsstätte für Jung und Alt im Pfarrgarten. Die Melchinger Pfadfinder bringen den Waldspielplatz wieder in Schuss und schaffen dort neue Spielgeräte.

Jetzt also heißt es anpacken. Ende der Aktion ist am Sonntag um 17.07 Uhr. Bis dahin gibt es noch jede Menge Abwechslung. So organisiert der Arbeitskreis Eine-Welt-Politik am Samstag einen Flashmob während des Balinger Wochenmarktes. Am Sonntag um 17 Uhr gibt es in der Stadthalle Balingen eine Podiumsdiskussion unter anderem mit dem Gründer der „Gemeinwohl Ökonomie“ Christian Felber und Landrat Günther-Martin Pauli.