Wessingen Der FC hofft auf den Wiederaufstieg

Wessingen / Jörg Wahl

Die Hauptversammlung bot Gelegenheit, Bilanz zu ziehen. Dazu trafen sich die Mitglieder des FC Wessingen erstmals im neuen Anbau des Vereinsheims.

Hubert Pflumm, mit in der Vereinsführung, blickte auf ein arbeitsintensives Vereinsjahr zurück. Die 1. Mannschaft habe am Ende der Saison 2016/2017 trotz einer herausragenden Rückrunde in die Kreisliga B absteigen müssen. Erfreulich sei, dass die Mannschaft zusammen geblieben ist. Pflumm hofft, dass am Ende der aktuellen Saison wenigstens der Relegationsplatz erreicht werden kann – und es so eine Chance für den Aufstieg gibt.

Für den gelungenen Anbau dankte Pflumm namentlich den Vorstandskollegen Wilfried Mayer und Haiko Mayer sowie dem tatkräftigen Rentnerteam.

Vortreffliche Vorrunde

Kassier Bernhard Mayer informierte über die Ausgaben für den Vereinsheimanbau sowie den Kauf eines Rasenmähers. Doch der Kassenstand sei solide. Der Mitgliederstand ist auf 453 angestiegen. Gustav Mayer hatte mit die Kasse geprüft.

Im Mittelpunkt des Schriftführerberichtes von Lukas Saupp stand das „Aushängeschild“ des Vereins, die 1. Mannschaft. Nach knappem Abstieg in die Kreisliga B sei dort eine „vortreffliche Vorrunde“ gelungen. „Der Aufstieg ist zu schaffen.“

Auch Trainer Simon Holloch zeigte sich zuversichtlich, dass der FC Wessingen in der kommenden Rückrunde an der Tabellenspitze mitmische. Er selbst stehe dem Verein weiterhin zur Verfügung, ebenso wie Co-Trainer Martin Saupp. Als erfreulich wertete Holloch, dass viele Spieler für die neue Runde zugesagt haben. Außerdem bemühe man sich um Neuzugänge, die den Kader verstärken.

Der FC könne stolz auf eine kontinuierliche und gedeihliche Jugendarbeit sein, meinte Jugendleiter Rainer Schneider. Dringend gesucht werden derzeit Jugendbetreuer. Die C-Jugend erreichte den 1. Platz in der Bezirkshallenrunde; scheiterte nur knapp an der Qualifikation für die WFV-Ebene. Gute Zusammenarbeit herrsche mit dem FV Bisingen und dem FC Grosselfingen.

Aus den einzelnen Sparten und über deren Aktivitäten berichteten Doris Krainz für die Damengymnastik, Martin Mayer für die Wirbelsäulengymnastik, Hubert Pflumm für die AH und Horst Pflumm für die Jedermänner. Der FC Wessingen ist bestrebt, der Öffentlichkeit möglichst eine breite Angebotspalette im sportlichen Bereich anzubieten.

Ortsvorsteher Joachim Breimesser verglich den FC Wessingen mit einer großen Familie, in der alle füreinander da sind. Nicht hoch genug einzuschätzen sei die Jugendarbeit. Die Kinder und Jugendlichen können sich in einer Gemeinschaft körperlich betätigen und werden so von Computer und Handy weggelockt. Er drücke der 1. Mannschaft für den Aufstieg die Daumen. Als zusätzliche Motivation bot er an, im Aufstiegsfall bei zwei Heimspielen bei der Bewirtung mitzuhelfen.

Gewählt wurden: Vorstandsbereich Veranstaltungen: Wilfried Mayer, Jugendleiter: Willi Heckhoff, Schriftführer: Lukas Saupp, Spartenleiter 1. Mannschaft: Thomas Roller und Eike Schneider, Ausschuss: Haiko Mayer, Michael Kanz, Horst Pflumm, Uwe Thomer, Halil Hassan, Benjamin Stoll, Rainer Kalbacher, Rainer Schneider, Kassenprüfer: Gustav Mayer und Norbert Mayer.