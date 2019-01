Bisingen Fotogruppe zeigt 150 ausgewählte Bilder

Bisingen / Jörg Wahl

Die Fotogruppe Bisingen zeigt Bilder von Menschen, Natur, Maschinen und Gebäude. Die Vernissage war sehr gut besucht.

Gut besucht war die Vernissage der Fotogruppe Bisingen im kleinen Saal der Hohenzollernhalle und im Foyer. Vor gut 15 Jahren fand sich die Fotogruppe zunächst in Hechingen zusammen, mittlerweile hat sie unter dem Dach der Bisinger Volkshochschule eine neue Bleibe gefunden. Jeden Donnerstag treffen sich die Mitglieder zum Austausch und zur Bildbearbeitung. Gut zwei Dutzend Mitglieder stellten ihre Bilder nun erstmals in Bisingen aus.

„Jeder Mensch ist ein Künstler“, meinte Bisingens Bürgermeister Waizenegger in Anlehnung an Joseph Beuys. Kreativität könne sich gerade in der Gruppe entfalten. Musikalisch umrahmt wurde die Ausstellungseröffnung von Schülern der Musikschule Steinemer.

Die Fotokünstler präsentierten eine breite Palette ihres Schaffens. Abgebildet wurden Menschen und Natur, die Burg Hohenzollern und das Maute-Area. Insbesondere die Maute-Bilder dokumentierten in beeindruckender Weise die Vergänglichkeit einer einst blühenden Textilindustrie mitten in Bisingen. So wird Geschichte für die nächsten Generationen festgehalten. Was aus dem Maute-Areal werden soll, wird derzeit diskutiert.

In Bisingen hätten die Fotogruppe unter anderem wegen der zentralen Lage des Ortes beste Bedingungen, sagte Peter Nüssen. Schließlich kommen die Mitglieder von Mössingen über Haigerloch bis Albstadt.

Die Welt der Fotografie habe sich in den vergangenen Jahren drastisch verändert: von analog zu digital. Es gehe nicht nur darum, das richtige Motiv zu erwischen, sondern auch, ein Foto nachträglich, ganz nach den Wünschen des Fotografen, zu bearbeiten. Wenn der Betrachter vor einem Bild zehn Sekunden verweile, habe der Fotograf sein Ziel erreicht.