Bisingen Darts spielen für die gute Sache beim Zad-Cup

Bisingen / Von Jörg Wahl

Der Süddeutsche Darts Cup im Pool Classic in Bisingen war wieder ein voller Erfolg. Nach Auslosung der Begegnungen begannen die einzelnen Wettkämpfe am späten Nachmittag. 93 Teilnehmer, die in verschiedene Gruppen eingeteilt waren, lieferten sich spannende Darts-Duelle. Am Ende standen sodann die glücklichen Sieger des fünften Cup der Zollernalb-Dart-Liga (Zad) 2018 fest (siehe Info).

Durch die Einnahmen der Startgelder und Spenden wurde ein vierstelliger Betrag erzielt, der „Pfotenengel Zollernalb“ zugute kommt. Der Verein kümmert sich mit mehr als 20 ehrenamtlichen Helfern vor allem um plötzlich herrenlos gewordene Tiere. Der Verein sichert außerdem zu, dass er sich, wenn der Besitzer nicht mehr in der Lage ist, das Tier zu versorgen, sich darum kümmert. Eine tolle Sache sind die Begegnungsnachmittage in Burladingen-Hausen. Dort können pflegebedürftige oder gehbehinderte Menschen eine schöne Zeit mit den Tieren verbringen.

Wer mehr über den diesjährigen Zad-Cup (Ergebnisliste) und die Zad-Liga erfahren möchte, kann sich im Internet unter www.zad.de informieren.