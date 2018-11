Grosselfingen Dalbach-Hexa haben regen Zulauf

Grosselfingen / Elisabeth Wolf

Die Grosselfinger Narrenzunft hat inzwischen 247 Mitglieder. Am 24. November ist sie mit einem Stand beim Adventsmarkt dabei.

Die Dalbach-Hexa in Grosselfingen zogen am Samstag bei ihrer Hauptversammlung in der „Krone“ eine erfolgreiche Bilanz. Vorsitzender Tobias Keller blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Er bedankte sich besonders bei der Hexentanzgruppe, die den Verein „sagenhaft“ nach außen repräsentiere. Die Hexentanzgruppe würde sich übrigens über Verstärkung freuen.

Kellers Dank ging zudem insbesondere an die Jugendbetreuer: Franz Oesterle, der Fahrdienste übernimmt, und Sven Holocher für das Verwalten und Pflegen der Homepage.

Neun neue Hexen werden aufgenommen. Damit erhöht sich die Zahl der Vereinsmitglieder auf 247 Mitglieder, davon sind 144 aktiv unterwegs, 52 sind fördernde Mitglieder, 51 jünger als 18. Schriftführerin Jasmin Vogel hatte alle Termine aufgelistet, davon gab es alleine 14 in der Fasnet. Die Dalbach-Hexa nahmen aber zum Beispiel auch am Elfmeterturnier des FC Grosselfingen teil. Gut besucht war ihre „End of Summer Party“. Am nächsten Samstag, 24. November, wird ein Stand auf dem Adventsmarkt in Grosselfingen aufgebaut.

Kassier Daniel Uhl berichtete von zahlreichen Ausgaben, ist aber mit dem Kassenstand zufrieden. Harald Keller und Michael Simson hatten die Kasse geprüft. Oberhex Kai Schäfer war entschuldigt, der Bericht wurde von Daniel Endreß gehalten. Die vielen Anlässe seien hervorragend durchgezogen worden. Auch in diesem Jahr verzichtete der Verein auf Zunftmeistergeschenke und spendete das Geld, 500 Euro, lieber für krebskranke Kinder.

Silvia Heinrich berichtet von ihrer Arbeit mit den Junghexen. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Der stellvertretende Bürgermeister Thomas Haug dankte der Narrenzunft für die rege Teilnahme am Dorfgeschehen.

Das Ergebnis der Wahlen: Vorsitzender ist Tobias Keller, 2. Vorsitzender Daniel Endreß, Kassier Daniel Uhl, Schriftführerin Jasmin Vogel, Oberhex Kai Schäfer, 1. Beisitzer: Alexander Klotz, 2. Beisitzerin Monja Stauß, Häswart Michael Oesterle, 1. Wagenwart: Norbert Walker, 2. Wagenwart: Tim Rolke. Dem Wirtschaftsausschuss gehören Bernd Hodler, Jürgen Hodler und Marc Schweiger an.