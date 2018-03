Hauptversammlung Christian Gieger ist jetzt Ehrenvorsitzender

Bisingen / Jörg Wahl

Mit einer neuen Führungsmannschaft haben die Bisinger Butzen den Generationswechsel eingeleitet. Neuer Vorsitzender und somit Oberbutz ist fortan Michael Müller. Weitere Funktionäre sind: Schriftführerin Manuela Skodda, Brauchtumspflegerin Betty Böhm, Oberkanonier Marcel Müller, Häswart Luise Wahl, Beisitzer Alexander Sickinger und Daniel Ebel, Kassenprüfer Hans-Georg Buckenmaier und Nicole Welzel. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Marc Skodda.

Zu Beginn der Hauptversammlung hatte der scheidende Oberbutz Christian Gieger Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr und die Entwicklung der Bisinger Butzen, die er als Oberbutz wesentlich mitprägt hat, gehalten. Die Zunft sei mit den Jahren gewachsen; sie habe sich ein gutes Image weit über die Gemeinde hinaus erarbeitet. Dankesworte gab’s für alle, die ihn stetig und wohlwollend unterstützten, nicht zuletzt für die Ehefrau Claudia und seine zwei Mädels. „Macht weiter so“, appellierte der scheidende Oberbutz.

Ihren letzten Bericht als Schriftführerin gab Tina Ratzke. Sie erinnerte an die zahlreichen Termine und Aktivitäten in den zurückliegenden Monaten. Kassiererin Nicole Gebele gewährte Einblick in die Finanzen des Vereins. Häswartin Manuela Skodda informierte über vier Neubutzen, zehn Leihbutzen und weitere Häsverleihungen an den interessierten Nachwuchs.

„Das Brauchtum wird gepflegt“, verkündete Brauchtumspfleger Jochen Lohmüller. Auch Oberkanonier Daniel Heil zog ein durchweg positives Fazit. Erfreuliches über die Jugendarbeit wusste Jugendwartin Lisa Maurer zu berichten. Dabei hob sie den Kinderausflug und -ringumzug hervor. Hans-Georg Buckenmaier hatte mit Nicole Welzel als Kassenprüfer fungiert und bestätigte eine einwandfreie Buchführung. Die Versammlung erteilte danach einstimmige Entlastung. Den Neuwahlen folgten Ehrungen durch Christian Gieger an Tina Ratzke, die seit 20 Jahren im Amt ist und sogar als Oberbutz einige Jahre agierte und am Zunftaufbau beteiligt war; an Jochen Lohmüller, der seit 2001 mit von der Partie ist und an Daniel Heil, der mit viel Herzblut die Kanonier­gruppe aufbaute. Ein Präsent bekam für zehnjährige Tätigkeit im Ausschuss Vizebutz Marc Skodda.

Zur Überraschung aller Anwesenden betraten darauf Walter Sieber (Präsident des Narrenfreundschaftsrings Zollernalb) und sein Vize Thorsten Spörl den Saal und vollzogen gemeinsam die Ernennung von Christian Gieger zum Ehrenvorsitzenden. Des Weiteren attestierte Sieber dem Verein: „Die Bisinger Butzen haben tolle Arbeit geleistet“. In diesem Zusammenhang erinnerte er an das Ringtreffen in Bisingen.

Dem neuen Oberbutz Michael Müller oblag es zuletzt, die Ehrenmitgliedschaft auszusprechen an die folgenden Mitglieder: Tina Ratzke, Jochen Lohmüller und Daniel Heil.