Bisingen Bürgerworkshop für das Maute-Areal

Bisingen / SWP

Ideen für das frühere Fabrikgelände sind gefragt. Am Mittwoch, 28. November, sollen die Bisinger ihre einbringen.

Die städtebauliche Entwicklung des Maute-Areals wird das kommunale Geschehen von Bisingen in den nächsten Jahren nachhaltig begleiten.

Nach jahrelanger „Hängepartie“ ist es der Gemeinde im November 2017 gelungen, im Zwangsversteigerungsverfahren den Zuschlag für das Gesamtareal zu erhalten. Jetzt kann unter breiter Beteiligung insbesondere der Bevölkerung die Zukunft des Geländes aktiv gestaltet werden.

Der Gemeinderat hat in einer Klausurtagung im Juni 2018 erste „Ideen“ für eine nachhaltige bauliche und bedarfsorientierte Nutzung entwickelt. Dabei wurde auch das Erfordernis einer professionellen „Projektentwicklung“ für notwendig erachtet. Die STEG, Stadtentwicklung GmbH aus Stuttgart, die von Anfang an das Sanierungsverfahren als Sanierungsträger mit begleitet, wurde aus diesem Grund vom Gemeinderat mit einem Projektentwicklungsauftrag ausgestattet.

Termin: 28. November

„Wichtiger Bestandteil zur Akzeptanz der Planungsziele ist vor allem eine breite Einbindung und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger von Bisingen“, so Bürgermeister Waizenegger.

Nach den öffentlichen Führungen durch die alten Fabrikanlagen im Oktober dieses Jahres, lädt die Gemeinde zusammen mit der STEG die Bevölkerung zum „1. Bürgerworkshop zur Entwicklung des Maute-Areals“ am Mittwoch, 28. November, um 19 Uhr in die Hohenzollernhalle ein. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr. Bei diesem Workshop wird sich die STEG vorstellen und den Ablauf der Projektentwicklung aufzeigen. Zudem sollen alle Bisinger ihre Erwartungen, Wünsche und Vorstellungen zur künftigen Entwicklung vorbringen können. Die Anregungen aus dem Bürgerworkshop sollen dann im weiteren Projektverlauf Berücksichtigung finden. „Nur so ist gewährleistet, dass das ehemalige Maute-Areal im Herzen von Bisingen bedarfsgerecht und im gemeinsamen Interesse gut und zeitnah entwickelt werden kann“, so Bürgermeister Waizenegger weiter. „Dazu lädt die Gemeinde Bisingen alle Bürgerinnen und Bürger recht herzlich ein, mitzumachen und sich miteinzubringen.“