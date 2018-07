Bisingen Stromkästen werden bunt

Next

Adrian Knebel hat mit der Sprühdose ein Kunstwerk geschaffen. Anika Heimann ist stolz auf ihn. In kommender Zeit werden weitere Bisinger Stromkästen von weiteren Talenten verschönert. © Foto: Benno Schlagenhauf

Bisingen / Benno Schlagenhauf

Entlang der Bisinger Ortsdurchfahrt sollen in kommenden Wochen weitere Stromkästen verschönt werden.

Stolz präsentiert Adrian Knebel aus Hechingen sein Graffiti-Selbstportrait auf dem Stromverteilerkasten bei der Realschule. Aus dem ehemals unscheinbaren, grauen Gehäuse hat der Neunjährige ein echtes Schmuckstück gemacht.

So wie an diesem Standort sollen noch weitere Stromkästen in Bisingen verschönert werden. Die Gemeinde und die Volkshochschule arbeiten bei dieser Kunstaktion mit der Balinger Street­-Art-Künstlerin Anika Heimann zusammen – bei deren Workshops auch Adrian Knebel die Kunst aus der Dose lernte.

„Es ist wirklich erstaunlich wie schnell er das Graffiti-Handwerk erlernt hat und auch schon manch erfahrenem Spray-Künstler Konkurrenz macht“, sagt Heimann. Die junge Künstlerin stellte ihre Sprühkunst-Gemälde im Februar diesen Jahres in der Hohenzollernhalle aus und verzierte bereits zwei nahegelegene Stromkästen mit dem Bisinger Wappen und der Kirchspielmaus im Batman-Kostüm.

Ein echter Hingucker, wie VHS-Leiter Marcel Gutekunst berichtet: „Es gab von den Bürgern so viel Lob für die Stromkasten, dass wir die Aktion ins Leben gerufen haben, noch weitere zu verschönern.“

Entlang der Ortsdurchfahrt sollen nun zehn bis zwölf Stromkästen von Künstlern aus der Region gestaltet werden. „Es hängt gerade auch etwas vom Ausbau des Glasfasernetzes ab, welche Kästen für die Aktion verfügbar sind“, erklärt Gutekunst.

Es sei nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft noch weitere bunte Stromkästen hinzukommen, wenn die Aktion gut ankommt. Die Kontakte zu den Künstlern knüpft Anika Heimann: „Sie hat da einfach den Hintergrund und die Nähe zur Szene“, erklärt Gutekunst. Wer die Stromkästen verschönern wird, steht noch nicht endgültig fest.

Heimann, die bereits bei einer ähnlichen Aktion in Balingen einen Stromkasten nahe des Zollernschlosses besprühte, hat schon bei einigen Künstlerkollegen angefragt. Einige davon sind wie sie Graffiti-Künstler, aber auch andere Stilrichtungen – mit Pinsel statt Sprühdose – sollen vertreten sein. Die Kunstwerke sollen über den Sommer entstehen, gegen Ende September, Anfang Oktober sollen die Verteilerkästen in bunten Farben erstrahlen. Eine Vernissage werde es laut Gutekunst nicht geben: „Ich könnte mir vorstellen, dass es einen kleinen Spaziergang mit der VHS gibt, bei dem alle Stromkästen angeschaut werden und die Künstler ihre Werke vorstellen können.