Bisingen Bisinger Butzenzunft verzeichnet Zuwachs

Geehrte, treue Mitglieder und wichtige Termine 2018/19

Für 15 Jahre: Katrin Mayer, Claudia Gieger, Timo Wochner, Benjamin Heil, Rainer Fecker, Robert Japec, Mario Pfeffer, Marco Benintende und Silke Schellinger.

Für 20 Jahre: Christian Gieger, Beatrice Stengel, Martin Grießer, Manuela Skodda, Alexander Wolf, Andreas Ratzke, Tian Ratzke, Francesco Lapescara, Alexander Sickinger, Katrin Mayer (Laiblache), Alexander Mayer, Ingo Bachmann, Janine Bachmann, Marc Mayer, Michael Müller, Silvia Jetter, Pia Izzo, Achim Gulde, Bernd Schellinger, Frank Dehner, Andreas Loock, Frank Fecker, Jens Dehner, Andreas Liener, Harald Jetter, Jasmin Jetter, Georg Gruber, Ralf Gaartz, Jochen Lohmüller, Nicole Welzel, Sandra Trinks, Manuel Kemeter, Norbert Binder, Angela Sert und Frank Schellinger.

Termine: Herbstringversammlung (9.11.) in Unterdigisheim, Kinder-Weihnachtsfeier (1.12.), Fasnetbeginn (6.1.19), die Helfertermine (26./28.1.) bei den Maurochen und beim Ringtreffen (2.2.) in Schlatt sowie Kirchspiel-Fasnetumzug (5.3.) in Bisingen.