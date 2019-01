Bisingen Bisingen kämpft gegen den Straßenlärm

Bisingen / Stephanie Apelt

Erst wurde gerechnet, dann noch einmal gemessen: Der Lärmaktionsplan für Bisingen soll in diesem Jahr in die entscheidende Runde gehen.

Wenn schon der Straßenverkehr nicht weniger wird, lässt sich dann nicht wenigstens der Verkehrslärm reduzieren? Schon 2014 hat sich Bisingen daran gemacht, einer Forderung der EU nachzukommen und einen sogenannten Lärmaktionsplan aufzustellen. Als Fachberater hat sich die Gemeinde dabei das Planungsbüro BS Ingenieure an die Seite geholt.

Drei Straßen wurden detailliert untersucht: die B 27 (im Bereich Wessingen), die L 360 (von Bisingen Richtung Thanheim) und die K 7154 (durch Steinhofen). Dabei wurde der Lärm nicht vor Ort gemessen, sondern mit einem hochkomplexen 3 D-Modell, das sogar die Windrichtung berücksichtigt, berechnet. „70/60“ lautet die einfache Regel: Ab 70 Dezibel tagsüber und 60 nachts gilt Verkehrslärm als gesundheitsgefährdend, da sind sich die Experten einig. In Bisingen liegen einige der Gebäude mit Spitzenwerten von 79,8 Dezibel am Tag und 67,9 Dezibel in der Nacht weit darüber.

Die Bisinger Gemeinderäte diskutierten zusammen mit den BS-Ingenieuren über mögliche Maßnahmen. Für alle lärmgeplagten Bisinger gab es eine Informationsveranstaltung in der Hohenzollernhalle. Das war 2016. Die BS-Ingenieure rieten zu:

►Tempo 30 tagsüber und nachts von der Bahnhofstraße bis zur Angelstraße oder Tempo 30 nur nachts (also von 22 bis 6 Uhr) von der Schelmengasse bis zur Angelstraße.

►Tempo 30 durch Thanheim, und zwar tagsüber und nachts; selbst wenn es im Ortsteil, wenn nur nach strikten Werten gegangen wird, nicht laut genug ist.

►Einbau eines lärmmindernden Fahrbahnbelags für die L 360.

►Lärmschutz an den betroffenen Gebäuden (zum Beispiel Fenster) an der B 27, der L 360 und der K 7154

►Klar: Geschwindigkeitsüberwachung.

Bei all dem gilt: Die Kommunen können Pläne aufstellen, doch für die Umsetzung müssen die Straßenbehörden zustimmen.

Nachdem erst gerechnet wurde, gab es ab Mitte 2016 zusätzliche Verkehrsmessungen. Diese wurden inzwischen in den Plan eingearbeitet. Im Dezember 2018 schließlich gab es die große Runde in Bisingen. Mit am Tisch saßen nicht mehr nur Verwaltung und Planer, sondern Vertreter der Straßenverkehrsbehörde, des Straßenbauamts und der Polizei. Sprich: Es wird konkreter.

Derzeit sind die BS-Ingenieure dabei, den Plan fertig zu stellen. In der zweiten Jahreshälfte, so Bisingens Bürgermeister Roman Waizenegger, soll der Entwurf wieder im Gemeinderat beraten werden. Zudem ist eine weitere Informationsveranstaltung geplant. Fehlt dann nur noch, auch etwas zu beschließen. Ob es dann umgesetzt werden kann, ist, siehe oben, wieder eine andere Frage.