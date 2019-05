Die Nichthuldiger und Kirchenmäus gehen gut aufgestellt in die neue Saison. Davor stehen weitere Termine an.

Die drei Narrenvögte Rosi Schmidt, Anne-Katrin Koch und Gabriele Mayer führen die Zunft der Nichthuldiger und Kirchenmäuse für ein weiteres Jahr. Des Weiteren wurden in der Hauptversammlung gewählt: Sudler Anna Haspel, Obma Sebastian Galati, Bäschtler Carlo Binder, Gruschtler Holger Dehner, Wiet Ruwen Fliegert sowie Wietle Oliver Fichtner.

Das Dreigestirn erinnerte in seinem Jahresrückblick an die vielen Termine und Aktivitäten, die die Zunft im vergangenen Berichtsjahr zu meistern hatte. Ebenso gaben die drei Frauen in ihrem Ausblick die folgenden Termine bekannt: 30. Mai Familienwanderung, 14. Juli Marktplatzhockete, 14. September Helferfest, 21. September Ausrichtung des Zunftmeisterausflugs des Narrenfreundschaftsringes Zollernalb, 16. November Infoabend mit Hasenessen. Als Sudler gab Anna Haspel Aufschluss über zurückliegende Beschlüsse. Alexander Leibold und Nele Schwaner wurden als neue Zunftmitglieder aufgenommen. Kendsmagd Juliane Schell berichtete vor allem über das erfolgreiche Kinder- und Jugendzeltlager, das im vergangenen Sommer stattgefunden hat. Es war von allen drei Bisinger Zünften (Bisinger Nichthuldiger und Kirchenmäus, Bisinger Hexen und Bisinger Butzen) organisiert worden.

Der Jugendausschuss besteht aus folgenden Mitstreitern: Magdalena Frank, Lea Fliegert, Mailin Wirth, Jannis Fliegert, Hanna Staiger und Sarah Leibold.

Den Finanzbericht gab Gulda­scheffler Claus Hild. Demnach sind die Buskosten weiter gestiegen. Nichthuldigergaudi und -ball konnten als erfolgreich verbucht werden. Die Kassenprüfer Robert Galati und Otto Bogenschütz attestierten eine saubere Buchführung.

Auf Vorschlag von Dieter Payean (Vorsitzender des TSV) erteilte die Versammlung darauf die Entlastung.