Das Kleemann-Areal in Bisingen soll verkauft werden. Die immerhin rund 6600 Quadratmeter Fläche liegen zentrums- und bahnhofsnah.

Der Blick fällt auf Brachland. Seit gut 20 Jahren schon gibt es die Gärtnerei Kleemann in Bisingen nicht mehr. Geblieben sind rund 6600 Quadratmeter Grund, die nun verkauft werden sollen. Der Eigentümer hat die Volksbank Hohenzollern-Balingen beauftragt, sich darum zu kümmern.

„Wir stehen derzeit im intensiven Austausch mit Interessenten und Investoren“, bestätigt Ulrich Haigis, als Immobilienberater der Bank für die Region Bisingen, Hechingen, Rangendingen und Haigerloch zuständig. Aber durchaus auch im Austausch mit der Gemeinde. Wenn es um das so wichtige Thema Innenentwicklung geht, soll es schließlich für alle Seiten passen.

Studenten als Stadtplaner

Das Wohnhaus auf dem Gelände wurde noch länger genutzt. Die Gärtnereigebäude, Schuppen und Gewächshäuser, sind völlig zerfallen.

Ideen, was aus dem Areal werden könnte, gibt es natürlich. Nicht erst, seit sich Studenten der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen Gedanken zur städtebaulichen Entwicklung des Bisinger Ortskerns gemacht haben und das Ergebnis in öffentlicher Gemeinderatssitzung vortrugen. Die Bachelor-Studenten des Studiengangs „Stadtplanung“ hatten sich dabei – neben Hauptstraße, Marktplatz und Bahnhof – des Kleemann-Areals angenommen. Zentrums- und bahnhofsnah gelegen, bietet es, meinen die Studenten, doch einen tollen Platz für gemeinschaftliches Wohnen, für alternative Wohnformen, gar mit Raum für gemeinsames Gärtnern. Für die, wie die Gemeinderäte fanden, „erfrischenden Impulse“ gab es durchaus Beifall. Bei aller Euphorie aber dürfe natürlich die Finanzierbarkeit all dieser Ideen nicht vergessen werden.

Gerade die alte Kleemann-Gärtnerei biete, bescheinigte Bisingens Bürgermeister Roman Waizenegger, „ein riesiges Potenzial für die Gemeinde“. Zwischen dem Grundstück „In der Barr“ und den Gleisen führt der Fuß- und Radweg in Richtung Schule.

Wohnungen sind gefragt

„Bisingen ist ein idealer Wohnort“, sagt Ulrich Haigis. Die Nachfrage sei entsprechend groß. Das Kleemann-Areal liege perfekt im Innenbereich, nah zur Schule und zum Bahnhof. „Noch befindet sich das Kleemann-Areal im Dornröschenschlaf. Wir wollen wieder Leben hineintragen.“

Noch aber laufen die Gespräche.