Bisingen Albliegen sind ein richtiger Wirtschaftszweig

Bisingen / Von Melanie Steitz

Die Albliegen sind ein erfolgreicher Verkaufsschlager. Ihre Abnehmer finden sich in Deutschland und sogar der Schweiz.

Blickt man über das Ländle und darüber hinaus, so finden sich immer wieder Albliegen so weit das Auge reicht. Das hölzerne, aus unbehandelter Douglasie bestehende Produkt, das anfänglich aus einer tollkühnen Idee heraus entstanden ist, hat mittlerweile eine Art Kultstatus erlangt. Seine Verkäufe reichen bis hin zum Bodensee und der Schweiz.

Angefangen hat alles 2013. „Es war das richtige Möbel zur richten Zeit“, erinnert sich Holger Klein, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Lebenshilfe Zollernalb. In deren Werkstätten stellen Menschen mit und ohne Behinderung diese Liegen her. Jeweils acht Personen sind in der Schreinerei und bei der Blechverarbeitung beschäftigt, fünf arbeiten in der Schweißerei.

Idee zunächst kopiert

„Wir hätten nicht gedacht, dass so viel Bedarf ist“, unterstreicht der Vorstandsvorsitzende. Die Idee und der Beginn der Produktion liegen demnach nah beieinander. Silke Schwenk, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Zollern­albkreis (WfG), wurde gemeinsam mit dem Team der regionalen Tourist-Info auf die bequemen Möbel bei einer Messe aufmerksam. An einem Stand ist dort für eine ähnliche Liege am Rothaarsteig in nordrhein-westfälischen Siegen geworben worden. Die Liege gab es also schon, aber die Schwaben wollten sich die Idee dennoch zunutze machen. „Man orientiert sich immer an den Besten“, sagt Schwenk.

So entstand der Wunsch, in der eigenen Region ebenfalls solche Produkte herzustellen, um geringere Anfahrtswege für den Transport zu haben und die Menschen in der Heimat zu beschäftigen. Schwenk fragte dann den „ziemlich engagierten“ Klein, ob es möglich wäre, eine solche Liege in den Bisinger Werkstätten der Stiftung zu bauen, der dazu bereit war.

Vielfältige Nutzung ist möglich

Viele Exponate stehen entlang von Premium-Wanderwegen und der Traufgänge mit schönen Aussichten. Auch beim Hohenzollern-Reitturnier stellte der Veranstalter die Objekte zur Verfügung. Darauf machten es sich dann Kinder und Senioren bequem. Obwohl das Panorama im Hechinger Starzelpark sich höchstens auf den angrenzenden Bach und ein paar Blumenbeete beschränkt, sind die dortigen Albliegen bis auf den letzten Platz besetzt.

Die jungen Menschen genießen das sonnige Wetter, unterhalten sich und genießen das Verweilen auf den Möbelstücken. Auch das Ehepaar Inge und Hartmut Schieber aus Dornhan sitzt bei herrlichem Sonnenschein auf einer der Liegen. Sie haben gerade eine Rast bei ihrer Fahrradtour eingelegt. Das Vesper ist bereits weggepackt. Nun werden noch die Sonnenstrahlen genossen.

Solche Erfahrungsberichte sind auch Schwenk bekannt. Die Wandertouristen nutzen die Liegen vielfältig, weiß die WfG-Geschäftsführerin. „Wenn die Sonne scheint, lädt die Albliege absolut zum Träumen ein“, sagt sie. Auch Wanderer, die erschöpft seien, ruhten sich dort aus, um Mitgebrachtes zu verspeisen.

„Albkult“ wird zum Selbstläufer

Die Geschäftsidee ist zum Selbstläufer avanciert. Sogar auf der Insel Mainau steht ein Exemplar. Einige Touristen suchen dann im Internet via Google, woher dieser Albkult denn kommt. Dann wird oftmals das Gerät für den heimischen Garten bestellt. „Das ist für uns der Beweis, dass das Produkt überzeugt“, so Klein.

Die Albliegen stehen mittlerweile auch in Berlin, der Schweiz und im Norden der Bundesrepublik. Sogar Städte und Gemeinden bestellen sie, um die Stadt aufzuhübschen. „Manchmal bin ich selbst erstaunt, wenn ich über Albliegen stolpere“, so Klein. Exponierte Stellen sind auch die hiesigen Liegen am Hohenzollernweg.

Private Käufer schätzen demnach, dass die Liegen sehr robust und dennoch erschwinglich sind, weiß Klein. Städte und Gemeinden, die die Objekte im öffentlichen Bereich aufstellen, bevorzugen das gute Preis-Leistungsverhältnis. Weitere Kundengruppen sind Hotels und Unternehmen, die das Möbelstück für das eigene Gelände oder ein Firmenjubiläum benötigen. Sogar die bekannte Schauspielerin Heike Makatsch lag für einen Freiburger Tatort-Dreh auf einer Albliege.

Wirtschaftszweig aus Bisingen

Die Produktion im Zollernalbkreis verläuft indes wie am Schnürchen: Jeden Tag wird ein Möbelstück – made in Bisingen – verschickt, teilt Klein mit. „Das ist mittlerweile ein richtiger Wirtschaftszweig“, schwärmt Schwenk. Das Sortiment der Lebenshilfe wurde sogar um die Nackenliege und Vesperinsel vergrößert.

Der Zuspruch zeigt sich auch an Tagen, an denen weniger los ist, hebt Klein hervor. Dann seien die Möbelstücke im Freien trotzdem meistens belegt. Die Wohn- und Lebensqualität sei heute, im Gegensatz zu früher, im hohen Maße durch die Freizeit geprägt, weiß Klein. Dies spiegle sich auch in der sogenannten „Work-Life-Balance“, dem Einklang von Arbeits- und Privatleben, und den Möglichkeiten der Rast sowie des Verweilens während des Alltags wider.

Kein Schlaf, aber Nickerchen

Nur eines ist bei den Albliegen nicht möglich: Schlafen und seitliches Liegen. Der Grund? Die eingebaute Welle, die ansonsten den Rücken entlastet. Aber ein Powernapping, ein Nickerchen, kann darauf gemacht werden, betont der Vorstandsvorsitzende. Dies wird, so die Rückmeldungen, die bei Klein eingehen, auch häufig auf den Liegen vollzogen.

Der Erfolg des Geschäftsmodells macht sich auch in Zahlen bemerkbar: Im Jahr 2018 sind bereits 300 Liegen hergestellt worden. Bis jetzt gibt es insgesamt mehr als 1000 dieser Möbel, die von den Bisinger Werkstätten hergestellt und an den verschiedensten Orten aufgestellt wurden – das schwäbische Lebensgefühl auf der Albliege, es ist überall.