Bisingen „Von der Liebe geformt“

Bisingen / hz

Weihbischof Peter Birkhofer hat am Sonntag den Altar der St. Nikolauskirche in Bisingen im Rahmen eines Festgottesdiensts geweiht. Damit, sagte der Geistliche, werde der Altar zum „Begegnungspunkt zwischen Himmel und Erde“ – „der Mittelpunkt, so könnten wir sagen, der einen Kirche, die im Himmel ist und zugleich auf Erden pilgert“.

Angelehnt an den Heiligen Augustinus, erklärte der Weihbischof der Erzdiözese Freiburg, seien Menschen wie Holz und Steine, die zum Bau aus den Wäldern und von den Bergen geholt werden: „Durch die Taufe, die Katechese und die Predigt werden sie dann behauen, in Form gebracht und glattgeschliffen; aber sie werden nur dann zum Haus des Herrn, wenn sie von der Liebe geformt werden.“

Die erste heute bekannte Erwähnung der Kirche St. Nikolaus in Bisingen stammt aus dem Jahr 1229. In kriegerischen Zeiten war sie Zufluchtsort: Während des 30-jährigen Krieges wurde sie schwer in Mitleidenschaft gezogen und konnte trotz notdürftiger Instandsetzung 1649 nicht gerettet werden.

So wurde 1786 nach einem Abbruch mit dem Neubau begonnen. Dieser wurde 1795 fertig gestellt und bildet heute den hinteren Teil der Kirche. Als die Kirche etwa hundert Jahre später zu klein wurde, verlängerte man das Längsschiff, baute ein geräumiges Querschiff und verschob die Apsis nach Osten. 1902 wurde die Kirche eingeweiht.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche erneuert und angepasst. In den 70er- und 80er-Jahren wurde der Chorraum neugestaltet. Am 14. Oktober dieses Jahres kamen mit der Altarweihe die erneute Umgestaltung und aufwändige Renovierung der St. Nikolauskirche mit neuer Ausstattung des Altarraumes zum Abschluss.