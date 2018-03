Bühne „Eine fast sündige Nacht“

Steinhofen / Von Elisabeth Wolf

In diesem Jahr steht die Theatergruppe des Musikvereins Steinhofen zum 38. Mal auf der Bühne. Von Anfang an dabei ist der Organisator Roland Ströher, der auch heute noch die treibende Kraft ist. Dem Theaterwart gelingt es seit vielen Jahren immer wieder, ehemalige, neue und auch junge Mitspieler fürs Theaterspiel zu begeistern. Das ist ihm auch für die bevorstehenden Aufführungen gelungen.

Die Aufführungen der Theatergruppe sind für viele Mitbürger nicht mehr wegzudenken. Der Musikverein ist sehr stolz darauf. Organisator der Aufführungen im Mai ist wieder Roland Ströher. Unterstützt wird er vom 2. Vorsitzenden Michael Nill. Das Theater wird wieder musikalisch umrahmt. Die Besucher werden vor der Aufführung und in den Pausen bewirtet.

Auf dem Programm steht ein Schwank in drei Akten von Hans Gnade: „Eine fast sündige Nacht“. Aufführungstage sind der 5. und 6. Mai in der Hohenzollernhalle in Bisingen. Beginn am Samstag ist um 18.30 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr. Die Halle öffnet jeweils eine Stunde früher. Worum geht es in dem Schwank? Bei den Steinbergers ist die Ehe am Tiefpunkt. Es hat sich keiner mehr etwas zu sagen und jedes Wort reizt jeden. Im Grunde geht es ihnen aber sehr gut – vielleicht zu gut! In solchen Situationen ist natürlich guter Rat teuer. Das frostige Klima greift sogar auf die Dienstboten über, es entsteht ein richtiges „Reizklima“. Da kommt der Kraxer Koni, der Hochzeitslader und Heiratsvermittler, auf eine Idee – sie ist zwar gefährlich, aber er riskiert’s. Er schürt die Eifersucht und prüft damit die Liebe, getreu dem dem alten Sprichwort: „Eifersucht ist Liebespflicht, wer nicht eifert, liebt auch nicht.“ Wie er mit seinen Tricks die Herzen und Gemüter von alt und jung, von Herr und Knecht, in stürmische Bewegung bringt, ist eine ganz schöne Strapaze für die Lachmuskeln. Die Verwechslungen und Verwirrungen in dieser Nacht gehen bis an die Grenzen des „Abgrundes“ – aber niemand stürzt hinab.

Sogar die verstockte Tante Susi ändert ihre Meinung zum männlichen Geschlecht und findet den Toni gar nicht so übel. Mit frohem Gewissen kann der liebe Toni nun sagen: Ehekrise beendet, Streitigkeiten geschlichtet, Liebe erneuert und Friede wieder eingekehrt.