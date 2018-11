Bisingen Die Angst vor Altersarmut ist da

Bisingen / SWP

Die Bisinger SPD diskutierte mit Klaus Fütterer über das Thema soziale Sicherheit.

„Evangelische Pfarrer in der SPD sind keine Seltenheit“, so Klaus Fütterer gleich zu Beginn seiner Ausführungen vor über 30 Besuchern beim SPD-Ortsverein Bisingen im Gasthaus „Grüner Baum“ in Zimmern. Er selbst ist evangelischer Pfarrer und war lange Jahre Studienleiter an der Akademie in Bad Boll.

Klaus Fütterer ist aber auch Sozialdemokrat und wollte selbst Dinge in Bewegung bringen, weshalb er mit einigen Gleichgesinnten, mit und ohne Parteibuch, die Projektgruppe Soziale Gerechtigkeit gründete. Zwei Probleme nannte er vordringlich: bezahlbaren Wohnraum und eine bessere Absicherung bei Arbeitslosigkeit.

Für beide Themen hat die Projektgruppe Lösungsvorschläge erarbeitet, die an die Parteiführung weitergeleitet wurden. „Der Markt wird das Wohnungsproblem nicht lösen“, so der Referent. Stattdessen müssten – wie nach dem Krieg – die gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften wieder aktiviert werden und zwar auf kommunaler Ebene. Daneben müsse der Erwerb von Wohneigentum für normale Bürger ermöglicht werden, zum Beispiel durch eine kommunale Grundstückspreis-Gestaltung und Bürgschaften für das Eigenkapital. „Wohneigentum oder eine unkündbare Mietwohnung sind ein Stück soziale Sicherheit vor allem auch im Alter.“ Genau diese soziale Sicherheit sei wichtig, denn: „Die Angst vor Altersarmut ist da, das Gefühl fehlender Wertschätzung festigt sich.“ Es gebe keine Identifikation mehr mit dem Staat, „der Staat hat uns vergessen“, beschrieb Fütterer die Gefühlslage vieler Menschen.

Angesichts des globalisierten Arbeitsmarktes und der Digitalisierung machten sich manche Zukunftssorgen wegen der Sicherheit ihres Arbeitsplatzes. Hartz IV sei keine Lösung bei Arbeitslosigkeit, das habe die SPD erkannt. Die Arbeitslosenversicherung müsse wieder ihrem Namen gerecht werden, und eine am bisherigen Verdienst orientierte dauerhafte Sicherheit bieten.

Wichtig sei es der SPD aber auch, die Auswüchse der Finanzwirtschaft zu beschneiden. Hier sei dringend die Finanztransaktionssteuer auf den Weg zu bringen.

Die Ortsvereinsvorsitzende Gisela Birr beendete die lebhafte Diskussion mit der Einladung, bei der politischen Willensbildung an der Basis mitzuwirken.