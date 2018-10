Bisingen „Arisierung“ als gnadenlose Raubaktion

Bisingen / Ines Mayer

Der Verein Gedenkstätten KZ Bisingen lädt ein zum Vortrag von Christiane Fritsche am 9. November.

Beim Begriff „Arisierung“ denken wohl die meisten vor allem an die Übertragung jüdischer Geschäfte an arische Volksgenossen im Nationalsozialismus. Bekannte Beispiele sind die Berliner Kaufhauskette Wertheim oder in Hechingen die Textilfirma Carl Loewengard und die Trikotagenfabrik Hermann Levy.

Neben den Geschäften betraf die „Arisierung“ jedoch weitere Bereiche: die finanzielle Ausplünderung der Juden, die Verdrängung jüdischer Rechtsanwälte und Ärzte aus ihren Berufen, den Verkauf jüdischer Grundstücke und schließlich – im Zusammenhang mit der Deportation der Juden in die Vernichtungslager im Osten – die Versteigerung des zurückgebliebenen jüdischen Besitzes. Historiker bezeichnen diese Vorgänge als „gnadenlose Raub­aktion“. Das Ausmaß ist vielen bis heute nicht bewusst.

Eine grundlegende und detaillierte Forschungsarbeit zum Thema „Arisierung“ hat die Historikerin Christiane Fritsche für die Stadt Mannheim erstellt. Sie hat akribisch in den Unterlagen der Stadt, des Landes, der Restitutionsbehörden und an vielen weiteren Orten geforscht, um zu rekonstruieren, unter welchen Umständen die größte jüdische Gemeinde in Südwestdeutschland um ihren Besitz gebracht wurde – und wie man nach 1945 mit den Besitzansprüchen der Überlebenden umging.

Aus Anlass des 80. Jahrestages der „Reichskristallnacht“ am 9. November 2018 wird Christiane Fritsche ihre Forschungsergebnisse zur Ausplünderung der Mannheimer Juden im Nationalsozialismus im Museum in Bisingen in der Kirchgasse 15 vorstellen. Der Verein Gedenkstätten KZ Bisingen lädt zu diesem exemplarischen und anschaulichen Vortrag ein, der um 19.30 beginnt. Der Eintritt ist wie immer frei.