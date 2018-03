Grosselfingen 2019 urteilt wieder das Narrengericht

Next

Grosselfingen / Jörg Wahl

Mit „Guten Morgen ihr Brüder“ eröffnete Narrenvogt Manfred Ostertag die Mitgliederversammlung der Bruderschaft des Ehrsamen Narrengerichts zu Grosselfingen – das Narrengericht gehört bekanntlich mittlerweile zum immateriellen Weltkulturerbe.

Und der Narrenvogt gab einen informativen Rückblick über die vergangenen zwei Jahre. Das „Rombalga 2018“ durch den Flecken und anschließend im Gasthaus „Ochsen“ sei ein voller Erfolg gewesen und soll entsprechend fortgeführt werden

Aus dem Narrengericht soll ein Verein werden. Hubert Riester erläuterte, warum. Das Narrengericht und die Bruderschaft seien ja eben kein eingetragener Verein. Dies habe rechtliche Nachteile, zum Beispiel bei Haftungsfragen. Auf der anderen Seite werden Planung und Organisation der Veranstaltungen, insbesondere des Narrengerichts, immer komplexer und aufwendiger.

An den bestehenden Organen – dem Narrengerichtsspiel und der Bruderschaft – soll nichts geändert werden, da sonst Traditionen und Brauchtum verloren gehen würden. Dennoch sollen einige Punkte verbessert werden. Dabei geht es vor allem um die Haftungsfrage und die Arbeitsteilung.

Ein eigenständiger Verein könnte beim Narrengericht und Rombalga sowie allen weiteren Aktivitäten als Veranstalter auftreten. Allerdings sollen eine Einmischung des Vereins in die innere Struktur und das Narrengerichtsspiels schon per Satzung ausgeschlossen werden. So muss auch der Narrenvogt zu allen Sitzungen des Vereins eingeladen werden, damit die Bruderschaft über alle Aktivitäten informiert wird.

An diesem Vorschlag hat der Vorstand die vergangenen gut zweieinhalb Jahre getüftelt. Der Beschluss über die Gründung eines Vereins sollte in drei Schritten erfolgen: Der Vorstand stimmte im Dezember 2017 dafür, die Chargenführer taten dies im Februar dieses Jahres, was noch fehlte, war der Beschluss der Mitgliederversammlung.

„Der Vorstandschaft ist es wichtig, dass diese wichtige Entscheidung von allen Mitgliedern getroffen wird“, betonte Narrenvogt Manfred Ostertag. Die Mitglieder gaben einstimmig ihr Einverständnis.

Somit kann die Vereinsgründung in die Wege geleitet werden. Zur Gründungsversammlung wird dann natürlich wieder eingeladen.

Rechner Karl Koch berichtete über die finanzielle Seite, obgleich es zwischen den Spieljahren nur wenige Belege zu verbuchen gab. Das Vorstandsteam wurde einstimmig entlastet.

Bernd Hodler bleibt dem Spielmannszug treu, seine Nachfolge als Tambourmajor tritt Norbert Walter an. Butzenvater Jürgen Beck möchte sich auf seine Aufgaben als Zeugwart und Mitglied des Vorstands konzentrieren und gibt deshalb das Amt des Chargenführers ab. Er bleibt als Butz aktiv dabei. Nachfolger wird Gerhard Lörch. Schwarzer Husar Kaspar Bogenschütz steht nicht mehr als Chargenführer zur Verfügung. Nachfolger werden Wilhelm Keller und Wolfgang Flieg. Das Amt des verstorbenen Chargenführers Gärtner Otto Nesselhauf übernimmt Alwin Endress

Nicht mehr für den Vorstand kandidierten Simon Beck, Martin Beck, Roland Sickinger und Franz Oesterle. An ihre Stelle treten Hartmut Beck, Florian Krauter, Gerhard Lörch und Gerhard Oesterle

Nachdem die neue Führungsmannschaft komplett war, wurde über das nächste Narrengerichtsspiels im Jahr 2019 abgestimmt. Die Versammlung stimmte mit Ja – und freut sich schon darauf.