Bisingen 18 Bauplätze kommen auf den freien Markt

Bisingen / Stephanie Apelt

Es wird ja gerne als „Juwel“ bezeichnet: das neue Bisinger Baugebiet Fronwiesen/Raubrühl. Drei Abschnitte sind geplant: Allein in einem ersten entstehen 47 Bauplätze. Und weil die Nachfrage gar so groß war, zog der Gemeinderat die Erschließung weiterer 23 gleich einmal vor. Im Mai war Spatenstich.

Im ersten Bauabschnitt sind längst alle kommunalen Bauplätze vergeben. Doch die Nachfrage ist anhaltend groß. „Wir bekommen mehrere Anrufe pro Woche“, berichtete Bisingens Bauamtsleiter Holger Maier im Gemeinderat. „Der Druck ist da“, ergänzte Bürgermeister Roman Waizenegger.

Also legt die Gemeinde nach. 18 Bauplätze kommen auf den freien Markt. Die offizielle Ausschreibung erfolgt in Kürze. Voraussichtlich in der Januar- oder Februar-Sitzung wird sich der Gemeinderat an die Vergabe machen. In Bisingen gilt dabei ein striktes Punktesystem.

Faire Vergabe

Für die möglichst faire Vergabe der kommunalen Baugrundstücke orientiert sich der Bisinger Gemeinderat dabei an einem Punktesystem. 15 Punkte zum Beispiel erhalten Bewerber für jedes Kind bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, das auch im neuen Häuschen leben wird. Drei Punkte gibt es für jedes volle Kalenderjahr, in dem der Bewerber in Bisingen mit Hauptwohnsitz gemeldet ist oder war.

Denn ohne die Bauplätze bislang überhaupt ausgeschrieben zu haben, liegen der Gemeinde bereits (Stand am Dienstag) 37 Bewerbungen vor, „macht zusammen 108 Einwohner“, rechnete Maier vor. 17 der Bewerber kommen aus Bisingen, weitere drei gingen von Kaufwilligen ein, die derzeit auswärts leben, aber nach Bisingen zurückkehren wollen.

Derweil läuft die Erschließung auf Hochtouren. 1,4 Kilometer Kanäle (für Schmutzwasser und Regenwasser) müssen gelegt, mit 75 Kanalschächten bestückt werden. Über einen Kilometer Kanalleitungen sind notwendig, 70 Hausanschlüsse. Fast 6900 Quadratmeter Straßen plus fast 1400 Quadratmeter Gehwege müssen asphaltiert werden.

Doch Holger Maier ist zuversichtlich: Früher als gedacht, schon Anfang Anfang Mai, nicht erst im Juni, sollten die Grundstücke baureif sein, die Häuslebauer loslegen können.

In den restlichen Abschnitten stehen dann noch zirka 40 kommunale Wohnbauplätze zur Verfügung, die schnell realisiert werden könnten. Bitte nichts übereilen, kam der Einwand von Gemeinderat Klaus Ertl. Die 18 Bauplätze auf den Markt zu bringen, sei gut, aber mit den übrigen „sollten wir lieber etwas restriktiver verfahren“. Schließlich wollen auch in ein paar Jahren die Bisinger noch bauen.