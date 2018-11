Openair ZZ Top unterm Viadukt

Bietigheim-Bissingen / bz

Mit „Live am Viadukt“ rufen die Eventstifter GmbH Ludwigsburg/Besigheim und die Music Circus Concertbüro GmbH & Co. KG aus Stuttgart eine neue Konzertreihe ins Leben, die ab Juni 2019 laut einer Mitteilung jährlich nationale und internationale Künstler präsentieren wird.

Für das Debüt der Reihe wurde das Konzert mit Dieter Thomas Kuhn am 28. Juni schon bestätigt (die BZ berichtete). Eröffnet wird die Konzertreihe aber schon am 26. Juni von den legendären Bluesrockern ZZ Top, die in Bietigheim quasi ihr 50-jähriges Bestehen feiern, denn sie wurden 1969 gegründet.

Bietigheim-Bissingens Oberbürgermeister Jürgen Kessing zeigt sich begeistert: „Die Stadt Bietigheim-Bissingen freut sich, mit „Live am Viadukt“ ein neues Veranstaltungshighlight begrüßen zu dürfen. Gleich zur Premiere zwei absolute Musikgrößen zu haben, verspricht außergewöhnliche Konzerterlebnisse.“ s

Info Eintrittskarten für diese beiden Konzerte gibt es ab sofort am Ticketschalter der Bietigheimer Zeitung, Kronenbergstraße 10, in Bietigheim.