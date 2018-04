Schwerpunkt Region Zwischen Kreispolitik und Metropolplänen

Von Uwe Mollenkopf

Im September 2015 war der Fokus von Gegnern und Befürwortern der Windkraft nach Stuttgart gerichtet. Im Silchersaal des Kultur- und Kongresszentrums Liederhalle entschied der Planungsausschuss der Regionalversammlung über die zukünftigen Standorte dieser Energieform. Das Ergebnis, das die Regionalversammlung in ihrer Gesamtheit kurze Zeit später bestätigte: Fast alle Standorte im Landkreis Ludwigsburg fielen durch. Es war ein eindrucksvolles Beispiel für die Wirkungskraft einer Einrichtung, die es erst seit 1994 gibt.

Über die Landkreisgrenzen weg in regionalen Kategorien wird in Baden-Württemberg schon länger gedacht. Mit dem „Zweiten Gesetz zur Verwaltungsreform (Regionalverbandsgesetz) vom 26. Juli 1971“ schuf der Landtag die Voraussetzungen zur Einrichtung von insgesamt zwölf Regionalverbänden zum 1. Januar 1973. Als Vorläufer des heutigen Verbands Region Stuttgart entstand damals der Regionalverband Mittlerer Neckar, der 1992 in Regionalverband Stuttgart umbenannt wurde. Aufgrund der besonderen Verflechtungen im Verdichtungsraum Stuttgart wurde 1994 dann schließlich der Verband Region Stuttgart gegründet. Er unterscheidet sich von den anderen Regionalverbänden durch erweiterte Kompetenzen und ein „Regionalparlament“. Zwar haben auch die „normalen“ Regionalverbände eine Verbandsversammlung als Hauptorgan, doch werden deren Mitglieder nicht direkt, sondern von den einzelnen Kreistagen und Landräten der Landkreise sowie von den Gemeinderäten und Oberbürgermeistern der Stadtkreise gewählt. Die Regionalräte in Stuttgart werden hingegen vom Volk gewählt, haben also die gleiche demokratische Legitimation wie Gemeinde- oder Kreisräte.

Die derzeit 87 Mitglieder der Versammlung repräsentieren die Bevölkerung der Landeshauptstadt und der fünf umliegenden Landkreise Ludwigsburg, Böblingen, Esslingen und Göppingen. Zusammengenommen umfassen diese 179 Städte und Gemeinden mit rund 2,7 Millionen Menschen.

Konflikt mit Kreisen

Zu Beginn war die Kompetenzübertragung an die Region durchaus umstritten. Während sich Befürworter wie der damalige Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel (CDU) sogar noch einen viel weitergehenden Zusammenschluss zu einem Regionalkreis gewünscht hätte, der die Abschaffung der umgebenden Landkreise bedeutet hätte, fürchteten Gegner eine neue Ebene der Bürokratie. Der damalige Fellbacher OB Friedrich-Wilhelm Kiel wurde vor der Wahl 1994 mit den Worten zitiert: „Es gilt, von Anfang an zu verhindern, dass die Regionalversammlung zusätzliche Aufgaben an sich zieht und damit den Kommunen weitere unnötige Eingriffe in ihre Selbstverwaltung und entsprechende Kosten entstehen.“

Der Konflikt zwischen Kreisen und Region sollte in den mehr als 20 Jahren des Bestehens der Region Stuttgart immer wieder einmal aufbrechen. So machten im September 2016, als es um den neuen S-Bahn-Takt ging, Landrat Dr. Rainer Haas (Ludwigsburg) und seine Kollegen aus den Kreisen Böblingen, Esslingen und dem Rems-Murr-Kreis gemeinsam mobil. Sie warfen der Regionalverwaltung vor, der Regionalversammlung „ein millionenschweres Maßnahmenpaket“ vorzulegen, „für das es zum Zeitpunkt der Abstimmung keine belastbaren Zahlen“ gebe. Der Hintergrund: Die Kreise finanzieren den Regionalverband durch eine Umlage. Genützt hat der Widerstand nichts: Eine Mehrheit des regionalen Parlaments beschloss den Viertelstundentakt auch gegen das Votum der Landräte.

Während nach unten zu den Kreisen hin das politische Terrain klar ist, gibt es derzeit Tendenzen, über der regionalen Ebene noch eine größere Einheit, die Europäische Metropolregion Stuttgart, wiederzubeleben, wobei noch nicht so genau feststeht, wohin die Reise geht. Das Drängen dazu kommt beispielsweise aus der Region Heilbronn-Franken. Trotz zahlreicher Bemühungen seitens des dortigen Regionalverbands hätten lange Zeit keine Aktivitäten auf dieser Ebene initiiert werden können, hieß es dazu im März im dortigen Planungsausschuss der Verbandsversammlung.

Größerer Rahmen

Nun wird ein Neustart angestrebt. Für den 22. Januar 2019 plant die Region erstmals einen Metropolkongress (über nachhaltige Mobilität) unter Beteiligung der Regionen Stuttgart, Heilbronn-Franken, Ostwürttemberg, Neckar-Alb sowie Nordschwarzwald und der Landeshauptstadt Stuttgart. Der Wirtschafts- und Infrastrukturausschuss des Verbands Region Stuttgart stimmte diesem Vorhaben am 11. April zu (die BZ berichtete).