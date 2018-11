Aufführung Zwischen Aufbruch und Enttäuschung

Bietigheim-Bissingen / Frank Ruppert

Am 9. November 1918 wurde in Berlin die Republik ausgerufen. Das Oberriexinger Theater unter der Dauseck hat zu den Ereignissen das Theaterstück „Auf Anfang“ von Barbara Schüßler einstudiert und am Samstagabend im Kleinkunstkeller in Bietigheim gezeigt.

Vor ausverkauftem Haus überzeugten die Schauspieler dabei mit einfachen Mitteln und intensivem Spiel. Die Revolution steht am Anfang des Stücks. Wild skandierend laufen die Schauspieler auf die Bühne. Dann ein Cut: Wie kam es eigentlich zu diesen Ereignissen, wird gefragt. Die Zeit wird noch einmal zurückgedreht auf die letzte Kriegsphase.

Die Straßenkehrerin Ricke ist auf dem Laufenden, was den neuesten Tratsch in dem schwäbischen Dorf angeht. Ihren Job hat sie von ihrem im Krieg gefallenen Mann übernommen. Um sich über Wasser zu halten, verdingt sich Ricke auch als Engelmacherin. Sie nimmt illegal Abtreibungen vor. Eine gefragte Dienstleistung zu einer Zeit, in der nicht alle Mäuler gestopft werden können.

Ricke begegnet Frida. Eine junge Mutter von vier Kindern, deren Mann im Krieg ist und die versucht ihre Kinder zu ernähren. Dazu wird sie Dienstmädchen bei der „Frau General“. Und dann ist da noch der „Drückeberger“ Gustav wie ihn Ricke nennt. Ein Mann, der nicht im Krieg ist und an der monarchistischen Ordnung hängt.

Anhand dieser Figuren werden die Konflikte der damaligen Zeit deutlich. Die Armut der einfachen Menschen, die vorsichtige Hoffnung auf einen neuen Anfang hegen, steht im Gegensatz zu den Ansichten der Obrigkeitshörigen, die penibel auf die Einhaltung der Regeln achten und standestreues Verhalten einfordern.

Langsam, weil nach und nach auch in Stuttgart immer mehr Menschen auf die Straße gehen, um die Abdankung von Kaiser und König zu fordern, damit der Krieg enden kann, kommen die Ideen von Freiheit und Gleichheit auch in dem schwäbischen Dorf an. Noch bevor der Krieg endet, wird das Land nicht mehr monarchisch regiert.

Offen ist aber noch, ob die Regierung durch Arbeiter- und Soldatenräte gebildet wird oder ein repräsentatives System entsteht. Die Frauen, die während des Kriegs vielfach Männer an deren Arbeitsstellen ersetzt haben, kommen nun auch zu ihrem Recht und dürfen erstmals mitbestimmen. Bereits Weihnachten 1918 ist die Aufbruchstimmung weitestgehend verflogen.

Mit einfachen Mitteln gelingt es der Theatertruppe die Zuschauer in die Zeit vor 100 Jahren zurückzuversetzen. Als Requisiten dienen hauptsächlich Pappschilder, die auch für die Soundeffekte wie Regen oder beim Kehren verwendet werden. Die Figuren wirken lebensnah, ihre Leiden und Hoffnungen kommen direkt beim Publikum an, weil die Schauspieler mit viel Hingabe und das Stück mit historischer Genauigkeit aufwarten können.