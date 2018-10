Jubiläum Zuversichtlicher Blick in die Zukunft

Bietigheim-Bissingen / Jonathan Lung

Ein halbes Jahrhundert – so lange werden an der Waldschule Bissingen schon Schüler auf ihr späteres Leben vorbereitet. Dieses Jubiläum wurde am vergangenen Samstag gebührend gefeiert (die BZ berichtete).

Beginn der den ganzen Tag andauernden Jubiläumsfeier war schon um 11 Uhr in der Aula mit einem feierlichen Festakt. Schon hier stellte die Schule durch das Programm ihre Vielseitigkeit heraus: Der Schüler-Lehrerchor, Antonia und Lilli Röder an Flöte und Klavier, der Grundschulchor, die ehemalige Streichergruppe sowie die Zirkus AG sorgten für ein buntes Programm. Auch ein aufwendiger medialer Rückblick wurde geboten: Die Brüder Fabian und Timo Mattersdorfer hatten Zeitzeugen der Schule getroffen und interviewt.

„Die Schule hat sich mit Recht einen guten Ruf erworben“, betonte Oberbürgermeister Jürgen Kessing. Das „große Engagement“ aller am Schulleben Mitwirkenden, für das er auch im Namen des Gemeinderats Dank aussprach, sei dafür ausschlaggebend. So konnten die durchaus heftigen Debatten bei der Umstellung der Schule auf das Gemeinschaftsschulmodell auch durch die erfolgreiche „Schulpraxis“ beigelegt werden.

Ständig weiterentwickelt

Die Schule habe sich permanent weiterentwickelt und nun mit der Gemeinschaftsschule ein Modell, das „die Schüler aktiviert und einbindet“, erklärte Hubert Haaga vom Staatlichen Schulamt, dabei wünsche er „weiterhin so viel Erfolg.“

Dürr Systems war der erste Kooperationspartner der Schule, fünf Jahre dauert die Zusammenarbeit nun an. Ausbildungsleiter Hans-Uwe Klaiber zeigt sich hochzufrieden mit der Bilanz dieser Jahre und drückte das noch mit einer Spende an den Förderverein aus.

Eine Geburtstagstorte gab es vom Elternbeirat, Beirätin Gabriele Kretzer sprach dem „Geburtstagskind“ den Wunsch aus, „den Weitblick, Tendenzen zu erkennen, hoffentlich auch in Zukunft zu erhalten.“

„Es sind die Menschen, die die Schule zu dem gemacht haben, was sie ist und auf das wir stolz sind“, betonte Rektor Stephan Bender. Er sei „motiviert, es noch besser zu machen.“

Seit 1968, als der erste Rektor Helmut Blache seinen Dienst antrat, und die Waldschule, bis dato eine Außenstelle der Schillerschule, eigenständig wurde, hat sich viel getan. Zuerst erfolgte 1973/74 der Schritt von der reinen Grundschule zur Grund- und Hauptschule, als die Hauptschulklassen der Schillerschule an die Waldschule verlegt wurden.

Die Schule entwickelte sich 1994/95 dann zur Hauptschule mit Werkrealschule weiter, somit hatten die Schüler die Möglichkeit, sich auf ein zehntes Schuljahr mit dem Ziel eines mittleren Bildungsabschlusses vorzubereiten. Für dieses zehnte Schuljahr mussten sie allerdings an die Sandschule wechseln.

Das änderte sich 2012/13, als auch die 10. Klasse an der Waldschule eingerichtet wurde. Davor allerdings wurde noch das Ganztagsangebot an der Schule eingerichtet – dabei übernahm sie die Vorreiterrolle in Bietigheim-Bissingen. Der letzte große Schritt in der Schulentwicklung erfolgte dann 2015/16, als die Gesamtschule eingeführt wurde.

„Der Wandel ist insofern abgeschlossen, als dass wir auf dem Weg sind“, erklärt ein nach seinem Blick auf die Zukunft gefragter Rektor. Er sei „sehr zuversichtlich“, die Schule sei „gut aufgestellt“, ist sich Stephan Bender sicher. „Es werden aber sicher auch noch weitere Weichenstellungen nötig sein.“

Der Anbau der Schule, der gerade im Werden ist und neue Klassenzimmer und Verwaltungsräume bringen soll, ist dafür wohl bester Beleg.