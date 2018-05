Jazz im Olymp Zunächst war Stille und dann kam der Jazz

Next

Alte Hasen sind Joachim Kunz und sein „Acoustic Trio“, wenn es um „Jazz im Olymp“ geht. Die Band spielt nicht zum ersten Mal auf dem Jazz-Festival. Dieses Jahr treten sie an beiden Tagen auf. Von links: Kurt Schlaf (Banjo) und Peter Sacher (Kontrabass). © Foto: Helmut Pangerl

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Die Männer sind schick im Dandy-Look unterwegs, im Anzug mit Fliege oder Krawatte. Auch die Frauen stehen ihnen in nichts nach mit ihren Hüten und Blumen im Haar sowie schicken Kleidern, die ihre Kurven betonen. Doch die Outfits und die schwüle Hitze der nicht klimatisierten rücken völlig in den Hintergrund, wenn der klare Klang der Trompete eines Louis Armstrongs ertönt oder die sanfte Stimme Ella Fitzgeralds, die mit ihrem Gefühl das Publikum in ihren Bann zog.

So ungefähr könnte es gewesen sein, als Eberhard Bezner, Olymp-Seniorchef und Veranstalter von „Jazz im Olymp“, die Jazz-Größen dieser Welt live auf der Bühne erlebte und als junger Mann 1964 die Jazz-Clubs Amerikas unsicher machte. „Da spielten die Großen“, sagt er, wenn sie nach ihren Auftritten in Hotels wie „The Plaza“ oder „Waldorf Astoria“ noch in die Swing- und Jazz-Bars am Broadway sind.

Leidenschaft von klein auf

Schon mit zehn Jahren entfachte Bezners Leidenschaft für die in Amerika entstandene Musikrichtung. „Das hier war Kampfgebiet und der Fluss die Grenze“, erzählt er auf der Terrasse seines Hotels in Bietigheim-Bissingen, „wir haben Bombennächte erlebt und dann war es plötzlich ruhig“, beschreibt der 83-Jährige das Kriegsende 1945.

Für Bezner folgte eine Zeit des Aufbaus und vor allem der guten Musik. Denn mit dem Kriegsende kamen die Amerikaner und der Jazz. „There’s music in the air“ ertönte aus dem Radio mit dem Sender American Forces Network. „Sonntags von 13 bis 14 Uhr wurde da Swing und Jazz gespielt“, sagt Eberhard Bezner. und fügt hinzu: „Wir waren begeistert von der neuen Musik, die auch heute noch swingt.“

Deswegen war er auch nicht abgeneigt Werner Rüb zu helfen, als dieser in Bietigheim ein Jazz-Festival ins Leben rufen wollte. Rüb ist Werbe-Experte in der Stadt und hoffte damals auf die guten Kontakte Bezners: „Sie können doch gut mit dem OB und sind ein alter Jazz-Fan“, soll Rüb zu Bezner gesagt haben. Tatsächlich hat und hatte Eberhard Bezner gute Kontakte zur Jazz Society Stuttgart und dessen Gründer Helmut „Slick“ Salzer. Salzer zählte bis zu seinem Tod 2005 zu den besten Schlagzeugern in der Szene.

Doch die Zusammenarbeit mit Rüb zerbrach und so veranstaltete Bezner kurzerhand sein eigenes Festival. 2001 fand das erste „Jazz im Olymp“ statt. Mittlerweile hat „Slick’s“ Frau Gisela Salzer-Bothe die Auswahl der Künstler übernommen. „Sie ist eine ganz große Jazz-Kennerin“, schwärmt Bezner. Für dieses Jahr hat sie unter anderem das „Acoustic Trio“ mit Joachim Kunz ausgewählt, die das „Jazz im Olymp“ am Mittwoch, 30. Mai, 18 Uhr, auf dem Olymp Areal, Höpfinger Straße 19, eröffnen und nicht zum ersten Mal dabei sind. Einen Auftritt, den man nicht verpassen darf, könne Bezner nicht nennen: „Es sind alle Highlights“, sagt er. Allerdings empfiehlt er dann doch die „Olymp All Stars“ – „das breite Band der Jazzer. Hier sind alle Instrumente vertreten“, sagt der Jazz-Fan und ergänzt mit Sängerin Lindy Huppertsberg.

Vor einigen Jahren wurde das Festival von einem Tag auf zwei vergrößert, doch drei soll es nicht geben, sagt Bezner. Es brauche ja auch immer die ehrenamtlichen Helfer und auch das Werksgelände sei durch das Festival blockiert. Bei zwei Tagen soll es hingegen bleiben. „Es hatten sich viele Bands gemeldet, die bei uns auftreten wollten und wir hatten bei einem Tag gar nicht alle unterbringen können“, sagt der 83-Jährige.

Eine Frage musste noch geklärt werden: „Was werden Sie tragen?“, denn Eberhard Bezner lässt es sich für sein Festival nicht nehmen, sich der stilvollen Musik anzupassen. „Auf jeden Fall ein Olymp-Hemd“, sagt er mit einem Grinsen im Gesicht. Dazu eine schwarze Hose, schwarze Hosenträger und vielleicht ein Hut.

Info Ein Kombiticket für Jazz im Olymp am 30. und 31. Mai kostet 21 Euro, das Einzelticket für den Mittwoch kostet 10 Euro, für Donnerstag 15 Euro. Der Eintrittspreis geht komplett an die Olymp-Bezner-Stiftung, die sieben Waisenhäuser betreut.