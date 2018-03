Schwerpunkt Frühjahrsarbeiten Zugeliefert und eingepflanzt

Bietigheim-Bissingen / Christiane Rebhan

Bis Ende der 80er-Jahre – also noch vor der großen Landesgartenschau in Bietigheim-Bissingen – hat die Stadtgärtnerei ihre Pflänzchen noch selbst gezogen. Also zumindest den Sommerflor und die Stiefmütterchen. Aber mit der Landesgartenschau hat die Arbeit für die 33 Mitarbeiter zugenommen: Etwa 170 Hektar Grünflächen betreuen die Mitarbeiter, dazu gehören Biotope und Landschaftspflegeflächen, Friedhöfe und Sportplätze ebenso wie Grünanlagen. Dort arbeitet am Freitagvormittag die Mannschaft von Detlev Grill aus der Stadtgärtnerei, sie jäten Unkraut und setzen Zinnien, Petunien und Geranien. „Allein im Bürgergarten beschäftigen sich die Gärtner mit etwa 17 Hektar Fläche“, weiß die Stadtsprecherin Anette Hochmuth. Die Grünfläche ist ein Schwerpunkt der Stadtgärtnerei, der rund 200 000 Euro Pflegeaufwand verursacht.

Baumschnittarbeiten erledigt

Mit dem Baumschnitt sei man überwiegend durch, sagt die Stadtsprecherin. Die Weiden entlang der Metter und Enz waren ja schon im Januar dran (die BZ berichtete), vor kurzem fand noch eine große Auslichtungsaktion am Hang über der Metter im Bereich der Abbruchhäuser Farbstraße 17 und 19 statt. Das wurde von der Stadtgärtnerei für nötig erachtet, weil dort schon Bäume in die Metter gestürzt seien oder eine gefährliche Schräglage zeigten. Einige waren zudem vom Eschentriebsterben betroffen, sie mussten aus Verkehrssicherheitsgründen entfernt werden. 12 500 Bäume im Stadtgebiet behalten die Gärtner im Blick und überprüfen übers Jahr deren Zustand.­

Jetzt sind die Mitarbeiter eher damit beschäftigt die Beete im Stadtgebiet herzurichten, von Unkraut zu befreien und anschließend die Anlagen zu bepflanzen, denn es geht auf Ostern zu und da soll Bietigheim-Bissingen bereits bunt geschmückt sein. Zwischen 20 000 und 25 000 Pflänzchen setzen die Gärtner in die Beete, im Herbst sind es nochmal 15 000 Stück. Alle werden schon etwa ein halbes Jahr im voraus bestellt. Die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei planen die Farbzusammenstellung auf den Grünflächen, errechnen daraus den Bedarf, und dann werden Stiefmütterchen und andere Blumen nach Bietigheim-Bissingen geliefert.

Weitere Schwerpunkte der Gärtner sind der Japangarten und die Fußgängerzonen, dort sei die Bepflanzung am intensivsten. Der Aufwand wird auch von Auswärtigen wahrgenommen und bei Stadtführungen gelobt. Außerdem lagern etwa 600 Kübelpflanzen über die Wintermonate in den Gewächshäusern der Stadtgärtnerei, auch die dürfen jetzt wieder an die frische Luft. Etwa 50 verschiedene Arten werden aufbewahrt, am häufigsten wächst Oleander in den Kübeln, der später oft auf dem Marktplatz vor dem Rathaus steht. Hermann Großmann, ehemaliger Leiter von Bauhof und Gärtnerei, nannte die Bepflanzung einen „weichen Standortfaktor“ für die Stadt. „Die Stadt ist schon wegen ihrer Fachwerkhäuser sehr schön, wir liefern dazu die Dekoration.“