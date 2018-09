Kreuzung Ziel: Verkehr soll schneller fließen

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Stuttgarter Straße, Ellentalkreuzung und jetzt die Postkreuzung am Bahnhof, wo am Montag die Bauarbeiter angerückt sind – in Bietigheim-Bissingen folgt derzeit eine große Baumaßnahme auf die andere. Die gute Nachricht für die Autofahrer: Eine Straße ist diesmal nicht gesperrt, weshalb die Auswirkungen weniger gravierend sind als bei den beiden anderen genannten Maßnahmen, wie Sprecherin Anette Hochmuth betont.

Allerdings: Wie schon berichtet, müssen sich Benutzer des Sky-Parkhauses während der Bauarbeiten daran gewöhnen, dass sie nicht wie gewohnt von der Bahnhofstraße hineinfahren können. Stattdessen werden nun Ein- und Ausfahrt ausschließlich über die Borsigstraße abgewickelt. Auch die Busspur wird gesperrt, so lange gebaut wird, mit der Folge, dass der Bus im normalen Verkehr mitfahren muss.

Wie schon die Arbeiten an der Ellentalkreuzung verfolgen auch diese den Zweck, den Verkehr in der Stadt zu verflüssigen und Staus zu verhindern. Dabei hat die Stadtverwaltung den gesamten Abschnitt der Bahnhofstraße von der Carl-Benz-Straße bis zur Stuttgarter Straße/B 27 im Auge.

Gesamtkosten: eine Million Euro

Erster Schritt seien die Arbeiten zur weiteren Erschließung der Borsigstraße und zur Aufweitung der Carl-Benz-Straße gewesen, erläutert Hochmuth das Gesamtkonzept. Die aktuellen Arbeiten hätten als zweiter Schritt den Zweck, die Ampelschaltung auf der Postkreuzung zu ändern und das Abbiegen von der Bahnhofstraße nach rechts in den Bahnhofsbereich zu verbessern. Durch eine Aufweitung werde mehr Platz für die Rechtsabbieger geschaffen, sodass der Geradeaus-Verkehr nicht warten müsse, so die Sprecherin.

Im kommenden Jahr soll dann der dritte und letzte Bauabschnitt folgen, der bis Oktober 2019 abgeschlossen werden soll. Er sieht vor, zwei Rechtsabbiegespuren für den Verkehr aus der Bahnhofstraße in die B 27 anzulegen. Bisher gibt es zwei Spuren für die Linksabbieger Richtung Stadtmitte, aber nur eine für die Rechtsabbieger. Dadurch soll der gesamte Verkehr, der aus Richtung Bissingen auf der Bahnhofstraße unterwegs ist, besser abfließen. Um den dafür nötigen Platz zu gewinnen, wird es dabei auch einigen Grünflächen an den Kragen gehen. Zur Umsetzung dieser Pläne wird ordentlich Geld in die Hand genommen. Laut Anette Hochmuth wird für die aktuelle Baumaßnahme eine halbe Million Euro fällig, für die im kommenden Jahr stattfindende komme nochmal eine halbe Million dazu.

Info Während der Bauzeit empfiehlt die Stadt Fußgängern und Radfahrern, über die Borsigstraße zum Bahnhof zu gehen oder den gegenüberliegenden Rad- und Fußweg zu nehmen. Autos können weiter die Zufahrt zum Bahnhof nutzen, für die Ausfahrt steht aber nur eine Spur zu Verfügung.