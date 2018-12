Anträge Ziel: Mehr Geld für die Schulen

Von E-Lastenfahrrädern bis Platzumbenennung

Starkregen Die CDU will rasch ein Regenrückhaltebecken am Saubach realisieren. Dieser trete bei Unwettern wie zuletzt im Juli über die Ufer. OB Kessing will indes auf die Starkregengefahrenkarte warten, die mit der Gemeinde Tamm erstellt wird. Ein Vorziehen von Maßnahmen wäre förderschädlich. Darüber hinaus könne ein vorgeschlagener Erdwall nicht einfach so errichtet werden, da er in einem Landschaftsschutzgebiet liegen würde.

Stellen 19,2 neue Stellen sieht der Etat vor, was für Diskussionen sorgte (die BZ berichtete). Wie CDU-Fraktionschef Thomas Wiesbauer in seiner Haushaltsrede sagte, sind es nun sogar 20,2, eine Hausmeisterstelle kam hinzu. Wie viele am Ende besetzt werden, darüber soll der Gemeinderat mitreden. Keine Zustimmung gebe es von der CDU, wenn unklar sei, wofür die Stellen sind, kündigte Wiesbauer an.

Wohnungsbau Zum CDU-Wunsch, pauschal ein Vorkaufsrecht in Misch- und Gewerbegebieten auszuüben, erklärte die Verwaltung, eine pauschale Vorkaufsrechtssatzung über das gesamte Stadtgebiet sei nicht möglich. Eine gebietsweise Umsetzung werde jedoch zugesagt. Die Erhebung der Hebesätze bei Grund- und Gewerbesteuer zur Ankurbelung des Baus verbilligter Wohnungen über die Wohnbau wurde wie berichtet zurückgestellt. Verwaltung und Gemeinderat wollen in der ersten Jahreshälfte 2019 in einer Klausur darüber beraten. Bis dahin ruht der Antrag.

Platz Der Park zwischen Metter, Enz, Holzgartenstraße und Steigerturmplatz soll auf Vorschlag der SPD in „Overland-Park“ umbenannt werden. Der Grund: Bis jetzt erinnere noch nichts an diese Städtefreundschaft. Ein von Sucy-en-Brie vor 20 Jahren gestiftetes Kunstwerk muss nun möglicherweise entfernt werden.

E-Lastenräder Die Förderung von Elektro-Lastenrädern für Familien mit bis zu 2000 ist ein Vorschlag der GAL. Er soll im Rahmen der Beratungen möglicher Maßnahmen zur Stärkung des Radverkehrs zum Verkehrsentwicklungsplan weiter beraten und mit den Bürgern diskutiert werden.

Pedelec-Station Bei der von der FDP geforderten fortlaufenden Überprüfung der Ausleihfrequenz der Pedelec-Station aufgrund sinkender Zahlen verwies OB Jürgen Kessing darauf, dass es sich um einen Versuch handelte. Nun will man sehen, wie es unter dem neuen Betreiber DB Connect läuft. um