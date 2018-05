1. Mai Zeit und Geld für neue Mobilität

Bietigheim / Von Andreas Lukesch

Altbewährte Klassenkampfparolen gehören zur 1. Mai-Kundgebung wie die Rote Wurst vom Solidaritätsgrill. Und auch Konrad Ott, 1. Geschäftsführer der IG Metall Ludwigsburg, sowie Gastredner Hans-Jürgen Kirstein, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, sparten in ihren Ansprachen vor rund 600 Besuchern der kreisweiten Zentralveranstaltung zum 1. Mai auf dem Marktplatz in Bietigheim nicht mit kernigen Botschaften wie „Gerecht geht anders“, „Nein zu Sozialdumping“ oder „Wir lassen uns nicht spalten“ oder auch „Hartz IV hat versagt, Herr Spahn“.

Doch neben dem obligatorischen Abwatschen von Politik, Konzernmanagern, Unternehmern und Kapitalismus nach dem Motto „Nicht mit uns“, das vor allem Kirstein in markanter Manier pflegte, reichte der IG-Metall-Funktionär Ott der „anderen Seite“ auch die Hand – und zwar bei einem entscheidenden Zukunftsthema: dem digitalen Umbau der Industriegesellschaft hin zu einer „ökologischen Industriepolitik als Zukunftsvorsorge in der Region Stuttgart“, wie es Ott nannte.

In diesem Wandlungsprozess bot er die Unterstützung durch die Gewerkschaften an, erinnerte an die Transformationsbeiräte und setzte den vielen Zukunftssorgen, Ängsten und Unsicherheiten auch Mutmachendes entgegen: „Die Automobilindustrie mit ihrer Wertschöpfungskette ist das Rückgrat der deutschen Industrie. Die Region Stuttgart und der Kreis Ludwigsburg sind besonders betroffen. Sind die Weichen richtig gestellt, dann werden die Beschäftigten mit ihrem Wissen und ihrem Engagement eine neue Erfolgsstory schreiben“, sagte Ott.

Mietpreise

Das geht nach Auffassung des Gewerkschafters aber nur, wenn die Zukunftsaufgaben in den Vorstandsetagen der Region nicht länger so zaghaft wie bisher angepackt würden. Mit Blick auf die derzeitige Hochkonjunktur mahnte Ott, die Gewinne in den Strukturwandel zu lenken, „um die Verbrenner zu optimieren und neue Wertschöpfungsketten der E-Mobilität in Deutschland zu etablieren“. Er mahnte die Arbeitgeber, wer nur Renditen und Dividenden im Blick habe, der habe die Belegschaften und die IG Metall zum Gegner. Wer aber Zeit und Geld in neue Produkte, neue Verfahren und neue Mobilitätskonzepte investiere, und wer dabei die Mitbestimmung stärke und die Beschäftigten mitnehme, „dem reichen wir die Hand“.

Ein weiteres, in der Region besonders ausgeprägtes Thema, brannte beiden Rednern auf der Nägeln: Wohnungsknappheit sowie hohe Mieten und überzogene Immobilienpreise. Kirstein verband die „Schande“, dass sich ein Normalverdiener in der Landeshauptstadt keine Wohnung leisten könne und deshalb pendeln müsse mit der Forderung an die Automobilindustrie, wieder preiswertere Autos herzustellen. Ott hingegen sprach von den explodierenden Mieten und dem Wohnungsmarkt als Ausdruck und Treiber der sozialen Spaltung. Sich arm wohnen werde bis in die mittlere Einkommensklasse hinein zu einer Beschreibung von urbanem Leben.

Der Kundgebung war eine Job-Parade mit rund 300 Teilnehmern vom Viadukt zum Marktplatz vorangegangen. Redner zum Auftakt war Alexander Münchow von der NGG Südwest.