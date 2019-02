ÖPNV Wunschliste: Von billiger bis schneller

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Nach dem Workshop ist vor dem Workshop, heißt das Motto in Bietigheim-Bissingen. Nachdem sich am 1. Dezember die Bürger in einer Ideenwerkstatt mit dem öffentlichen Personennahverkehr beschäftigt hatten, geht es am 22. und 23. März mit Kraftfahrzeugverkehr, Radverkehr, Fußverkehr und Mobilitätsmanagement weiter (die BZ berichtete). Alles ist Teil des Verkehrsentwicklungsplans 2030, in dem Lösungen zur Reduzierung des innerörtlichen Pkw-Verkehrs und zur Verbesserung der umweltfreundlichen Verkehrsmittel gesucht werden. Was den Teilnehmern am ÖP­NV-Workshop – 33 angemeldete Teilnehmer aus der Bürgerschaft sowie 10 spontan Entschlossene – besonders wichtig war, ist seit Kurzem auch online einsehbar. Ein Überblick über die Ideen.

Preise Eine Reihe von Anregungen befasst sich mit einer Vergünstigung der Ticketpreise. Überlegt wurden generell günstigere Preise wie auch ein preisgünstiges Stadtticket. Letzteres ist in Ludwigsburg im vergangenen Jahr mit guten Verkaufszahlen gestartet.

Verfügbarkeit Unter dem Stichwort Verfügbarkeit haben sich Teilnehmer unter anderem für einen Expressbus zum Bahnhof und für Expresslinien ausgesprochen. Auch Umsteigeknoten sind ein Thema.

Bauliche Ideen Hier wurde eine „Integrierte Busbeschleunigung“ angeregt, allerdings mit einer Abwägung im Einzelfall. Ein „massiver“ Ausbau der Busspuren taucht unter dieser Rubrik auf. Klar ist allerdings auch, dass das negative Auswirkungen auf den allgemeinen Verkehrsfluss haben würde. Ein weiterer Punkt war die Vergrößerung und barrierefreie Umgestaltung des ZOB. Auch ein „stressfreier Ein- und Ausstieg“ wird gefordert.

Komfort Beim Thema Komfort nannten Workshopteilnehmer bessere Busse und Beleuchtung sowie eine bessere Anfahrbarkeit der Haltestelle. Gemeint ist hier die Ausstattung mit dem sogenannten Kassler Bord, das barrierefreies Ein- und Aussteigen ermöglicht.

Bessere Fahrgastinformation S-Bahn und Bus sollten sich bei einer Verspätung abstimmen, so eine Forderung des Workshops. Ebenso wurden Informationen zur Ankunft an S-Bahn- und Bushaltestellen genannt. Unter anderem werden mehr Infos über Buslinien, ÖPNV-Angebot und -Tarife sowie Preisvergleiche gefordert. Nötig seien Auslagen an zentralen Stellen.

Pünktlichkeit Um die Pünktlichkeit des Busverkehrs zu verbessern, lautet ein Vorschlag, ein Parkverbot an allen Straßen mit Busverkehr zu erlassen und den Pkw-Verkehr zu begrenzen. Auch verkehrsabhängige Busfahrpläne werden in diesem Zusammenhang genannt.

Neue Busspuren?

Beispiele Etliche der genannten Punkte finden sich auch in der vom beauftragten Büro Praxl + Partner erarbeiteten Verkehrskonzeption. Teilweise schon mit konkreten Beispielen. So werden darin im Rahmenkonzept für 2025 unter anderem eine Busspur aus Richtung Löchgau (stadteinwärts vor dem Knotenpunkt Karl-Gärttner-Straße) und eine Verlängerung der Busspur zwischen der Haltestelle DLW und dem ZOB genannt. Ebenso eine neue Busspur in der Freiberger Straße.

Des Weiteren ist von der Einrichtung einer Busbevorrechtigung an weiteren Knotenpunkten, zum Beispiel der Buchkreuzung, die Rede. Aufgeführt wird die Einrichtung eines Citybuskonzeptes und – im Konzept für 2030 – die Schaffung von Direktverbindungen zwischen dem Bahnhof Tamm und dem Gewerbegebiet Bruchwald sowie zwischen dem Bietigheimer ZOB, Besigheim und Großbottwar (Bottwar-Enz-Express).

Zu diesen Ideen bezüglich des ÖPNV kommen nun noch diejenigen, die in den kommenden Workshops geäußert werden. Was davon am Ende umgesetzt wird, steht freilich auf einem anderen Blatt. Im Moment handle es sich nur um Vorschläge und Anregungen, betont Anette Hochmuth, die Sprecherin der Stadtverwaltung.

Nach Abschluss der beiden Ideenwerkstätten am 22. und 23. März wird daher der Ball wieder an den Gemeinderat gehen. Dieser solle in einer der darauffolgenden Sitzungen festlegen, was er umsetzen wolle. Erst dann könnten auch weitere Schritte eingeleitet werden, so Hochmuth.

Wann genau das Gremium über diesen Punkt beraten wird, stehe noch nicht fest.

www.bietigheim-bissingen.de