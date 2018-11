Bietigheim-Bissingen Wo ist der Ton?

Bietigheim-Bissingen / rwe

Meine technischen Geräte scheinen miteinander zu kommunizieren: Wenn eines von ihnen kaputt geht, dauert es nicht lange, bis das nächste folgt. Erst vor kurzem gab die Kopfhörerbüchse meines Smartphones den Geist auf. Ich kann nun also aufs Musikhören verzichten oder aber meine Umgebung zwingen mitzuhören. Schlimmer wiegt für mich jedoch, dass mein Fernseher seit Beginn der neuen Staffel von The Voice of Germany einen Wackelkontakt hat. Er denkt, es seien Kopfhörer eingesteckt, dem ist aber nicht so. Die Folge: Ich habe keinen Ton, außer ich stecke tatsächlich Kopfhörer ein. Wenn ich also meine derzeitige Lieblingssendung anschauen beziehungsweise hören möchte, bleibt mir nichts anderes übrig, als tatsächlich Kopfhörer oder Boxen zu nutzen. Letzteres besitze ich nicht und so sitze ich jeden Donnerstag und Sonntag mit Kopfhörern – ich habe keine kabellosen – auf einem Stuhl direkt vor dem Fernseher. Ich hätte auf meinen Literaturprofessor hören sollen und meinen Fernseher wegschmeißen sollen.