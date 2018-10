Messe Wissenswerte für gesundes Leben

bz

Am kommenden Sonntag, 7. Oktober, veranstaltet die Bietigheimer Mediengesellschaft im Kronenzentrum in Bietigheim wieder die Messe „Gesund Leben“. Mehr als 25 Fachaussteller aus Bietigheim-Bissingen und der Region informieren und beraten über Produkte und Dienstleistungen rund um die Themen Gesundheit, Prävention, Ernährung und Vorsorge.

An den Messeständen geht es unter anderem um Wohnen im Alter, um die richtige Pflege, um Rehabilitationsmöglichkeiten und die passende Gesundheitsprävention. Wie Betroffene wieder besser sehen oder hören und wie sich Interessierte gesünder ernähren und ein Mehr an Lebensqualität erlangen können – all das erläutern Experten der unterschiedlichen Unternehmen und Anbieter in individuellen Gesprächen vor Ort mit den Messebesuchern.

Traditionell wird die Ausstellervielfalt auf der Messe „Gesund Leben“ durch ein Vortragsprogramm ergänzt. So beschäftigen sich die Fachvorträge etwa mit der Säuglings- und Kindertherapie (14.35 Uhr, Physiotherapeut Peter Mertens), mit der Frage, wie Folgekrankheiten bei Diabetes mellitius vermieden werden können (17.10 Uhr, Dr. Harald Kerbel, Oberarzt am RKH-Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen) oder mit Rückenschmerzen und Überlastungsbeschwerden (14 Uhr, Dr. Christoph Lukas, Reha-Zentrum Hess).

Premiumpartner der Messe sind neben dem Reha-Zentrum Hess die RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim und die Rechtsanwälte Cavada und Partnere. Letztere beschäftigen sich in ihren Fachvorträgen mit rechtlichen Fragen rund um Erbschaften und Vorsorge. Zur Einstimmung veröffentlicht die BZ bis zum Samstag drei Gastbeiträge rund um das Themenfeld. Den Anfang macht Fachanwältin Andrea Fromherz.

Info Die Messe „Gesund Leben“ in Bietigheim ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.