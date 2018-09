Theater Wie eine WG das Leben verändert

Bietigheim-Bissingen / Frank Ruppert

Ein Stück nach einem Roman, der als Überraschungserfolg gilt, haben die Württembergische Landesbühne Esslingen und die Junge WLB in Gemeinschafstproduktion am Donnerstag im Kronenzentrum aufgeführt. Das Buch „Auerhaus“ von Bov Bjerg beschreibt fast semiautobiografisch eine Jugend auf der Schwäbischen Alb. Bjerg erinnert sich darin seiner Jugend und arbeitet fiktionale Geschichten ein.

Zentral geht es dabei um eine Clique von Freunden, die kurz vor dem Abitur stehen. Weil Frieder versucht hat, sich das Leben zu nehmen, ziehen Höppner, Vera, Cäcilia und später auch Harry und Pauline gemeinsam in das Haus von Frieders verstorbenem Großvater.

Das Stück beginnt mit dem erwachsenen Höppner, der auf der Bühne steht und versucht, das Band einer Kassette wieder in selbige zu drehen. Fast symbolisch beginnt damit die Erinnerung an einen prägenden Abschnitt im Leben Höppners. Der erwachsene Höppner, gespielt von Oliver Moumouris, fungiert über das gesamte Stück hinweg als Erzähler. Überhaupt wird viel erzählt in der Inszenierung von Christof Küster. Das Stück mit einer Spieldauer von zwei Stunden und 40 Minuten hält sich an die Romanvorlage. Nicht nur der erwachsene Höppner fungiert als Erzähler, praktisch alle Figuren erzählen zum Großteil. Das reduzierte Bühnenbild, in dem Kunstschnee mal als Cannabis, mal als Artischocken oder Kaffee herhalten muss, lenkt die Aufmerksamkeit geschickt auf die Figuren. Auch eine Wand wird sehr passend als Projektionsfläche eingesetzt.

Das Auerhaus wird Zuhause

Im Auerhaus – den Namen geben ihm die anderen Dorfbewohner, weil dort ständig der Hit „Our House“ von Madness läuft – blühen die Jugendlichen auf. Frieder hat (scheinbar) schnell wieder Spaß am Leben, Höppner kann so vor dem ungeliebten Freund seiner Mutter fliehen, seine Freundin Vera genießt die Freiheit fernab elterlicher Aufsicht und die brave Cäcilia traut sich immer mehr zu. Es wird laut Musik gehört, gekifft und geklaut.

Aber es gibt auch viele ernste Themen: Harry, der später einzieht, ist ein Drogendealer, prostituiert sich, und sein Coming Out gegenüber seinen Eltern endet mit schweren Verletzungen. Vera nimmt es zum Leidwesen Höppners mit der Treue nicht so genau und Höppner hat Angst, zur Bundeswehr zu müssen. Und dann ist da auch noch Pauline, die Frieder bei einem Aufenthalt in der „Klappse“ kennen lernt und die pyromanisch veranlagt ist, gleichzeitig aber auf dem Heuboden übernachtet.

Die Wucht und Spielfreude der jungen Schauspieler kommt immer dann zur Geltung, wenn sie ausgelassen feiern oder streiten. Das Ende des Stücks hat nach einer wahren Achterbahnfahrt der Gefühle einen ernüchternden Charakter, wie im wirklichen Leben gibt es eben nicht für jeden ein Happy End, was allen bleibt, ist aber die Erinnerung.

Den Zuschauern bleibt vor allem die genaue Kenntnis der Romanhandlung. Weil so viel erzählt und wenig gespielt wird, kommt es einem so vor, als habe man eher einer szenischen Lesung beigewohnt. Der Buchvorlage und den jungen Schauspielern wäre eine freiere Inszenierung zu wünschen, die auch verkürzen und überspitzen darf und bei der Emotionen eher gezeigt als erzählt werden.