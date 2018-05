Was war, was kommt Werktätige und Bartträger

Andreas Lukesch

Wie passt das zusammen? Karl Marx, Irritationen auf dem Bietigheimer Marktplatz und die Meisterschaftsfeier der Steelers? Nun, „Was war, was kommt“ wäre nicht die gefürchtetste satirische Kolumne zwischen Metterzimmern und Machu Picchu, wenn sie das nicht locker schaffen würde. Fangen wir also mit Karl Marx an: Er wird ob seines 200. Geburtstags gerade groß gefeiert, nicht nur in Trier, wo die Chinesen dem alten Marx jetzt ein Denkmal errichten dürfen (wahrscheinlich als Ausgleich für den Osten, wo die Dinger keiner mehr haben wollte). Nein, auch die BZ würdigt den unbestritten großen Geist auf einer Sonderseite. Und das just kurz nach dem 1. Mai, also dem Tag der Werktätigen, der mit den bekannten kämpferischen Parolen in Bietigheim begangen wurde. Nun will niemand dem DGB unterstellen, er propagiere einen Marxismus im Industrie-4.0-Zeitaler, aber etwas Klassenkampf und Kapitalismuskritik im Geiste Marx’ darf schon sein, Schließlich ist 1. Mai, der Tag, an dem sich die Proletarier aller Länder vereinigen. Und die Mitläufer mitlaufen: Sie sind ein Phänomen bei den Gewerkschaftsveranstaltungen, eines, das man eigentlich mit dem Fall der Mauer überwunden glaubte. Aber sie sind wie Herpes, blühen in regelmäßigen Abständen unschön auf, um dann wieder zu verschwinden – und keiner weiß, was das soll. Gemeint sind DKP und MLDP (Marxistisch Leninistische Partei Deutschlands), die ihre roten Fahnen schwenken, wenn die Werktätigen aufmarschieren, abgegriffene Bücher und Flugblätter verticken und dabei dreinschauen wie Lenin in seinem versiegelten Zug auf der Reise nach Russland. Was ihnen noch fehlt, ist der Applaus der Massen, der Lenin entgegen brandete, nachdem er mit einem Handstreich die russische Revolution für sich kassiert hatte. Ein Applaus, wie ihn die Steelers nach dem Gewinn des Meistertitels erhalten haben. Gut, die Situationen sind nicht vergleichbar, aber die Verbindung zu Marx gibt es. Denn der Schöpfer des kommunistischen Manifests trug mindestens ebenso viele Haare im Gesicht wie ein Teil der Eishockeymannschaft. War Marx also eine Stilikone, ein Trendsetter in Sachen Bartwuchs? Schauen Sie sich die Hipster-Szene mal genauer an und Sie kommen möglicherweise zu dem Schluss: Wenn sich hinter jedem unrasierten Gesicht ein unterdrückter Proletarier verbirgt, dann ist die Revolution nicht mehr weit – und die MLDP bekommt doch noch ihre Chance. Davor mögen uns Gott, Marx oder wegen mir auch Horst Seehofer bewahren.