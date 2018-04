Herz-Kreislauf-Erkrankungen Wenn das Herz schlapp macht

Next

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Laut dem Robert-Koch-Institut sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die führende Todesursache in Deutschland und verursachen etwa 40 Prozent aller Sterbefälle. Eine Zunahme an Herz-Kreislauf-Erkrankungen stellt auch die Regionale Kliniken Holding (RKH) GmbH fest. Deswegen gibt es nun im Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen eine neue Sektion Kardiologie unter der Leitung von Dr. Gitsios Gitsioudis (die BZ berichtete). Die BZ hat mit Dr. Gitsioudis über die Ursachen der Erkrankungen, deren Behandlung sowie über die Gründe der Zunahme gesprochen.

Hohes Alter – hohes Risiko

„Die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Volkskrankheiten Nr. 1“, sagt Gitsioudis, „allen voran die Gefäßverkalkungen, die sogenannte Atherosklerose “. Der Grund für die Zunahme liege vor allem daran, dass die Bevölkerung zunehmend älter werde, aber auch am Lebenswandel. Denn Ernährung, Bewegung, Rauchen, Stress, Diabetes sind klassische Risikofaktoren derartiger Erkrankungen. In den meisten Fällen sei die Ursache jedoch eine Mischung aus genetischer Veranlagung und Lebenswandel, sagt Gitsioudis. Nach den Gefäßerkrankungen folgen am zweithäufigsten Patienten mit Herzrhythmusproblemen, wie Vorhofflimmern, chronische Herzschwächen und Patienten mit Herzklappenerkrankungen.

Dementsprechend vielfältig seien auch die Behandlungsformen. Je nach Patient seien medikamentöse, konservative Behandlungsmethoden und sogenannte interventionelle Therapieverfahren oder eine Kombination vielversprechend. Als interventionell werden Diagnose- und Therapieverfahren bezeichnet, die mithilfe des Herzkatheters durchgeführt werden.

Zu Beginn einer Behandlung stehen jedoch der Mensch mit seiner individuellen Krankheitsgeschichte und das Erkennen der Krankheit. Hier ist der Facharzt auf die gute Anamnese – also ausführliche Befragung des Patienten und eine gründliche körperliche Untersuchung – angewiesen. Die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kollegen sei hier auch von großer Bedeutung. „Die Früherkennung ist ein wichtiger Punkt für die adäquate Behandlung“, sagt Gitsioudis. Kommt ein Patient beispielsweise mit Druck auf der Brust und Atemnot zu seinem Hausarzt, heißt das nicht automatisch, dass dieser an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung leidet. Erst in Abhängigkeit des Gesamtbilds kann eine zuverlässige Diagnose gestellt werden. „Zusätzlich gibt es Diagnostiken wie EKG, Belastungs-EKG, Herzultraschall, Herz-MRT, und -CT, womit man schon sehr gut die Ursache für die Beschwerden identifizieren kann“, erklärt der Leiter der Sektion Kardiologie.

Was nach einem langen Prozess bis zur eindeutigen Diagnose klingt, sollte laut Gitsioudis in zwei Wochen geklärt sein. Allerdings spricht er hier von einem stabilen Patienten mit niedrigem Risikoprofil und keinen Anzeichen eines Herzinfarktes. Hier betont der Kardiologe die gute Zusammenarbeit mit den ansässigen Hausärzten und den niedergelassenen Kardiologen. Denn eine gute Versorgungsstruktur ermögliche eine rasche Diagnose. „Die ambulante Versorgung durch die Haus- und Fachärzte ist ein elementarer Bestandteil einer richtigen und effektiven Diagnosestellung“, sagt der 37-Jährige.

Risikofaktoren minimieren

Doch die Risikofaktoren derartiger Erkrankungen lassen sich minimieren, wenn man, so Gitsioudis, gesundheitsbewusst lebt. „Bei allen Menschen ist es natürlich gut, wenn man regelmäßig Sport treibt“, sagt er und empfiehlt mindestens zwei- bis dreimal pro Woche, jeweils eine halbe Stunde Ausdauertraining. Bei Patienten mit Herzrhythmusstörungen oder -schwächen jedoch warnt er vor Extremsportarten.

Bei Herzmuskelentzündungen sollten sich die Patienten jedoch in der ersten Phase schonen. „Mindestens drei bis sechs Monate sollten sich die Patienten körperlich schonen, weil das Risiko für Herzrhythmusstörungen oder eines plötzlichen Herztods erhöht sein kann“, sagt er.

Eine Herzmuskelentzündung bekommt man schneller als gedacht, so scheint es. Denn gerade zur Grippezeit wird empfohlen sich richtig auszukurieren, damit die Krankheit nicht verschleppt wird. Doch stimmt das überhaupt? „Wir sehen, was die grippalen oder Virusinfekte anbelangt, häufig auch mit Herzmuskelentzündungen vergesellschaftet sein können.“ Es sei jedoch weiterhin nicht klar, warum manche Patienten durch einen Infekt eher eine Herzmuskelentzündung entwickeln und manche nicht. „Dennoch muss man sagen, wenn man erkrankt ist, dann sollte man diesen Infekt gut auskurieren, bevor man wieder Sport macht“. Diesen Fehler sehe er vermehrt auch bei jungen Menschen, die sich und ihrem Körper nicht die nötige Zeit geben.

Denn eine „Heilung ist bei vielen Herz-Kreislauf-Erkrankung häufig nicht möglich, aber wir können sehr gut helfen“, sagt Gitsioudis und fügt hinzu, dass die Behandlung in vielen Fällen auch die Lebenserwartung verbessern kann. Auch deshalb arbeiten die Krankenhäuser Bietigheim und Ludwigsburg eng zusammen. Deswegen werde die Sektion Kardiologie im Bietigheimer Krankenhaus ab sofort erweitert. Derzeit verfügt die Sektion über 33 stationäre Betten. „Wir sind voll ausgelastet“, sagt Dr. Gitsios Gitsioudis, „und stellen einen sehr großen Bedarf an der kardiologischen Versorgung unserer stationären Patienten fest.“