Adventsmärkte Weihnachten im Visier

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Der Sternlesmarkt ist eine alte Tradition der Stadt. Für den Bogensportverein Bietigheim jedoch ist es eine ganz junge Tradition. Der Verein ist dieses Jahr erst zum zweiten Mal aktiv mit einem Stand dabei. „Wir haben unseren Verein in den letzten Jahren neu ausgerichtet“, erklärt Erster Vorstand Ralph Hillmer die Teilnahme am Sternlesmarkt. Dabei gehe es in erster Linie darum, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. „Wir haben Spaß daran, die Leute über den Bogensport zu informieren“, erklärt Hillmer.

So ist der Stand des Vereins, der am Samstag, 22. Dezember, vor der Stadtinformation stehen wird, nur nebensächlich ein Verkaufsstand. „Es ist ein Informationsstand, an dem uns die Menschen direkt ansprechen können“, sagt Hillmer und ergänzt, dass aber auch Waffeln verkauft werden. „Unser Ziel ist es nicht Gewinn zu machen“, fügt Pressesprecher und zweiter Schützenmeister Calogero Morello dazu, „der Sport steht im Vordergrund.“ Und dazu können die Mitglieder am Stand einiges sagen. „Wir sind ein echter Sportverein“, betont Morello.

Viele kommen an den Stand, weil sie an ihre Kindheit und ihren ersten eigenen selbst gebastelten Bogen zurückdenken. „Nicht nur die Kinder bekommen bei uns große Augen“, sagt Morello. Dabei wird gerne der wohl bekannteste Bogenschütze genannt: Robin Hood. Damit habe der Sport jedoch nicht mehr viel zu tun: „Der Bogensport hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt“, sagt Morello und erwähnt, dass es seit 1972 auch wieder eine olympische Disziplin ist.

Familiensport: Bogenschießen

Neben solchen allgemeinen Informationen geht es beim Sternlesmarkt natürlich auch darum neue Mitglieder zu gewinnen. Dreimal im Jahr werden Schnuppertrainings angeboten, am Stand liegen Flyer aus, und die Helfer und Mitglieder beantworten Fragen aller Art, erklären Morello und Hillmer. „Letztes Jahr hatten wir tolle Gespräche mit den Besuchern des Markts“, sagt Calogero Morello, der auch dieses Jahr wieder mit seiner ganzen Familie dabei sein wird. Seine beiden Töchter sind beide Recurve-Schützinnen. „Es ist ein Familiensport“, sagt auch Erster Vorstand Ralph Hillmer, denn es können alle mitmachen.

Damit beim Sternlesmarkt alles reibungslos funktioniert, beginnt Morello bereits im März die Planung. Immerhin 15 der insgesamt rund 140 Mitglieder sind am 22. Dezember im Einsatz. Zunächst werde eine Bewerbung an die Stadt geschickt, in der der Verein und seine Idee für den Sternlesmarkt vorgestellt werden. „Vor gut einer Woche haben wir die Zusage erhalten“, sagt Morello. Von 9.30 bis circa 23 Uhr sind die Mitglieder vor Ort, bauen auf und ab, verkaufen Waffeln und sprechen mit den Besuchern. „Wir haben absichtlich so geplant, dass wir viel Zeit haben uns mit den Menschen zu unterhalten“, sagt Hillmer über die vielen Vereinshelfer. Warum also nicht ein reiner Informationsstand? Der Bogensportverein hoffte, mit den Waffeln die Jugend anzuziehen, weil sie eine Jugendgruppe aufbauen wollte. Mit Erfolg: „Wir haben eine gut aufgestellte Gruppe zusammen“, sagt Morello stolz.

