BZ-Mobil Wasserturbine raubt den Schlaf

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Am Freitag hat das BZ-Mobil Halt in Untermberg gemacht. Ein großes Thema, dass den BZ-Redakteuren Uwe Mollenkopf und Rena Weiss von den Bürgern genannt wurde, ist die Unterriexinger Straße. Deren Zustand sei katastrophal, sagen Gabriele und Lothar Klein. „Die Straße muss komplett saniert werden, denn mit jedem Flicken wird es schlimmer“, sagt der Untermberger. „Hier kann man fast nur in der Mitte fahren, weil man sonst in Schräglage in seinem Auto sitzt“, fügt er hinzu. Denn bislang seien dort immer nur die Löcher geflickt worden, für Kleins ist jedoch klar, dass die komplette Straße saniert gehört.

Auch Alfred Schmalzried ist nicht begeistert von dem Zustand der Straße nach Unterriexingen und fügt als Beiratsmitglied des Vereins Sympathie für Untermberg hinzu, dass der Verein sich klar für eine Sanierung ausspreche. So auch für eine Umgehungsstraße. Denn: Der LKW-Verkehr im Stadtteil habe zugenommen und Schmalzried befürchtet, dass sich das mit dem Ausbau des Industriegebiets Eichwald zusätzliche verschlechtern werde. „Da hilft es auch nicht, wenn die Stadt die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer drosselt“, sagt er.

In Untermberg soll in der Großsachsenheimer und in der Bissinger Straße das Tempo von 50 auf 30 Stundenkilometer reduziert werden. Die Stadt will die Geschwindigkeitsbeschränkungen zu Beginn des Jahres 2020 umsetzen (die BZ berichtete). Im Raum stehe noch, ob es die Geschwindigkeitsbeschränkung ganztägig oder nur nächtlich geben soll.

Die Verkehrsverhältnisse sind auch für das Ehepaar Klein ein Thema sowie für Benjamin Bistrovic. Alle drei sind wütend über rücksichtslose Autofahrer vor allem am Kreisverkehr in Richtung Unterriexingen. „Hier bremst keiner ab, da gehört eine Bodenerhöhung hin“, sagt Bistrovic. Die Stadt sollte hier nicht darauf warten, dass etwas passiere, und eine Geschwindigkeitsreduzierung bringe auch nichts. „Das ist doch nur ein Schild, das ignorieren die nur“, sagt Bistrovic. Gabriele Klein stimmt ihm zu und hat schon einige gefährliche Situationen erlebt: „Da brettern sie noch vor einem in den Kreisverkehr rein und sind dann empört, wenn man hupt“, sagt sie.

Gullydeckel zu tief

Erwin Köhler ist ebenfalls nicht glücklich über den Verkehr und bemängelte zudem den Zustand der Bissinger Straße. Direkt von Bissingen kommend sind Gullydeckel und Abläufe zu tief. „Den einen vorne am Vereinsheim hat man gerichtet, den ein paar Meter weiter aber nicht“, sagt Köhler, „dass die Bewohner da nicht bereits auf die Barrikaden gegangen sind, wundert mich.“

Viel schlimmer sei für ihn die Wasserturbine an der Sägmühle. „Vor rund sechs Jahren wurde das Wehr erneuert, und seitdem kann ich nicht mehr schlafen“, sagt der Untermberger. Grund sei die dortige Wasserturbine, die Tag und Nacht ein Geräusch von sich gibt: „Das ist ein Geräusch wie von einer laufenden Waschmaschine“, erklärt Köhler.

Von der Stadt sei er enttäuscht. Denn auf Anfrage hieß es, dass das die Aufgabe des Landratsamts sei. „Es kann doch nicht sein, dass ich als Bürger jetzt die Ämter abtelefonieren darf“, sagt Köhler, der seit 38 Jahren in Untermberg lebt.

Gabriele Klein ist eine Ur-Untermbergerin. Seit ihrer Geburt lebt sie in dem Stadtteil, und sie würde sich wünschen, dass es wieder Einkaufsmöglichkeiten gebe. „Gerade für ältere Leute gibt es hier nichts“, sagt sie und ergänzt, dass die Bürger überall mit dem Auto oder dem Bus fahren müssen. Vor gut 20 Jahren habe es noch einen Laden hier gegeben und samstags ein Brötchenmobil, doch beides habe sich früher oder später nicht mehr rentiert. „Ich bin kein Fan von Discountern, aber das wäre die einzige Chance“, sagt Klein, „und Platz hat es genug“. Zum Beispiel Richtung Unterriexingen oder auch Richtung Bissingen.

Schlechtes Internet

Ein funktionierender Betrieb braucht jedoch eine gute Internetverbindung und die gebe es in Untermberg immer noch nicht. „Wir haben eine Hybridlösung“, sagt das Ehepaar Klein. Hier werde zusätzlich zum normalen DSL noch LTE zugeschaltet, wenn die Verbindung nicht gut genug ist. Doch dafür zahle man fast das Doppelte. „Vor ein paar Jahren wurde die Bissinger Straße komplett aufgerissen, und es wurden Glasfaserkabel verlegt“, sagt Gabriele Klein und Schmalzried fügt hinzu, „aber nicht für uns, sondern für Eichwald.“