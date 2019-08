Nicht nur im Becken war es am Samstag nass, auch das Wetter schloss sich mit leichteren und stärkeren Schauern an. Infolge hielten sich die Besuchermassen beim Badetag der Stadtwerke in Badepark Ellental stark in Grenzen – dem Programm tat dies jedoch keinen Abbruch. „Wir machen das Beste daraus und hoffen noch suf etwas Sonne“, so Nadine Eckhardt von den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen am frühen Nachmittag.

Die schwimmtreibenden Vereine aus Bietigheim-Bissingen halfen bei der Programmgestaltung und nutzten die Gelegenheit, um Werbung für ihre Jugendarbeit zu machen. Alle Besucher dürften letztlich auf ihre Kosten gekommen sein: Wer sich im Tauchen versuchen wollte, konnte am Schnuppertauchen des Tauchclubs teilnehmen, wer etwas mehr Adrenalin verspüren wollte nutzte den Sprungworkshop von Aquasport Ulfers. Auch der Kanu-Club und der SVB waren vertreten, wer also lieber paddeln oder Wasserball spielen wollte hatte auch dazu die Gelegenheit. Die DLRG präsentierte zudem ein Rettungsszenario.

Vier Stationen

Der Hauptprogrammpunkt war jedoch der von den Stadtwerken in Zusammenarbeit mit der DLRG und dem SVB organisierte Geschicklichkeitsparcours. Hierbei hatten die Teilnehmer vier Stationen zu bewältigen: Unter einer Hindernisstange und durch einen Ring unter Wasser tauchen, mit dem Kinder-Schlauchboot ohne Ruder auf die andere Seite paddeln, zwei Wasserbälle auf die andere Beckenseite transportieren, wo der Ball in einen Basketballkorb geworfen werden muss, und Nudelreiten mit einer Schwimmnudel.

Der Parcours konnte dabei sowohl alleine als auch im Team bewältigt werden. Auf die schnellsten warteten kleinere Preise, wie Volleybälle, Rucksäcke, Taschenlampen oder Wasserbälle. Die schnellste Teilnehmerin war Caroline Kaiser mit 13 Jahren in einer Zeit von 1:45,56 Minuten. Bei den Team-Wertungen belegte Team SSP mit einer Zeit von 2:18,5 Minuten den ersten Platz, Familie Pätzold wurde zweiter, Platz 3 belegte Familie Gebre. Die jüngste Teilnehmerin des Geschicklichkeitsparcours war dabei erst fünf Jahre alt.