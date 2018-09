Energiewende Wasserkraft, Biomasse und mehr

Bietigheim-Bissingen / Günther Jungnickl

Martin Buchwald arbeitet seit mehr als zehn Jahren als Gruppenleiter für die Bietigheimer Stadtwerke, und hat zusammen mit vier Mitarbeitern die vier Heizkraftwerke der Stadt unter sich. Darunter natürlich auch das Biomassekraftwerk (BHKW) Kreuzäcker. An diesem Sonntag durfte er es im Rahmen der „Grüne Energie-Tour“ anlässlich des Energiewendetags auch den Bürgern zeigen und nicht weniger als 40 (darunter sieben Kinder) nutzten die Gelegenheit, mal einen Blick in diese Anlage zu werfen.

Vorzeigeobjekt

Das BHKW Kreuzäcker gibt es seit exakt 20 Jahren und gilt als eine Art Vorzeigeobjekt der Energiewende. Denn es wurde noch vor der Jahrtausendwende von weit vorausdenkenden Stadtvätern für die geplante Niedrigenergiesiedlung Kreuzäcker gebaut und versorgt inzwischen auch Teile der Innenstadt mit „grüner“ Fernwärme. „Über 2000 Haushalte werden damit versorgt“, sagt Buchwald. Aber auch die Ellentalymnasien, das Berufsschulzentrum und das Freibad sind daran angeschlossen. Deshalb ist einer wie Buchwald an diesem Tag voll in seinem Element.

Wenn inzwischen bundesweit rund 33 Prozent der Energiegewinnung aus erneuerbaren Ressourcen kommt, dann ist dies nämlich auf solche Planungen wie in Bietigheim zurückzuführen. Denn das Kreuzäcker-Kraftwerk produziert ausschließlich Wärme und Strom aus erneuerbaren Energieträgern wie Biogas und Holzschnitzeln. Und darauf ist er sichtlich stolz. Allerdings räumt er ein, dass aus Gründen der Versorgungssicherheit zwei Kesselanlagen zur Verfügung stehen, die auch mit Erdgas und sogar mit Heizöl betrieben werden könnten, wenn die Not groß ist und zum Beispiel eine Reparatur am Blockheizkraftwerk vorgenommen werden muss.

Zwar verkrafte einer der Brenner neben Biogas auch Erdgas und Heizöl, aber den Einsatz von Heizöl sei eigentlich noch nie nötig gewesen, versichert er glaubhaft. „Deshalb müssen wir manchmal ausprobieren, ob die Brenner überhaupt noch funktionieren“, sagt Buchwald.

Die Holzschnitzelanlage wird eigentlich nur in den Wintermonaten angeworfen. Beliefert würden die Holzschnitze täglich ausschließlich von regionalen Anbietern – direkt und frisch aus den Wäldern des Kreises Ludwigsburg und angrenzenden Landkreisen. Wenn aus den Schornsteinen des BHKW manchmal auch Rauch quillt, so sei das reiner Wasserdampf, denn die Anlage verfüge über eine perfekte Abgasreinigung. Das Biogas bezieht das Heizkraftwerk Kreuzäcker ausschließlich von einem Produzenten in Sachsenheim. Dafür wurde extra bereits im Jahr 2005 über 3,9 Kilometer eine Rohrleitung dorthin gelegt.

Wasserkraftwerke offen

Dass daneben auch die Wasserkraft eine immer noch große Rolle auf dem Sektor erneuerbare Energie spielt, wurde jedoch ebenfalls an diesem Sonntag von den Stadtwerken Bietigheim demonstriert.

Alle vier Enzwasserkraftwerke hatten ihre Tore weit für Besucher geöffnet: Die Rommelmühle, die Anlage im Stadtteil Kammgarnspinnerei, das Enzkraftwerk sowie die Sägmühle von Bissingen. Alle waren gut besucht. De meisten Besucher nutzten das prächtige Spätsommerwetter, um auf dem Enztalradweg zu radeln, statt den Shuttlebus zu nutzen.