Was war, was kommt Was noch werden mag

Andreas Lukesch

Ach, Ludwig Uhland, wie Recht er doch hatte, als er im „Frühlingsglaube“ dichtete: „Oh frischer Duft, oh neuer Klang! Nun, armes Herze, sei nicht bang! Nun muss sich alles, alles wenden.“ Ja, das wünschen wir uns, denn nachdem die zurückliegende Eiszeit ganz offensichtlich auch zu einer Erstarrung der Bietigheim-Bissinger Kommunalpolitik geführt hat, nähren die Frühjahrswinde die Erwartung, dass gestalterische Kreativität und tatkräftiges Anpacken von Verwaltung und Gemeinderat erblühen wie die Narzissen an den B27. „Was macht eigentlich der Gemeinderat und wo ist der OB?“ Das wurden wir wahrhaftig gefragt und es muss uns alarmieren. Tatsächlich konnten auch wir die Frage nicht so mir nichts, dir nichts beantworten, hatten sich doch zuletzt die Gremien selbst unserem geschulten Auge entzogen. Nun, der Oberbürgermeister ist leicht auf internationalen Leichtathletikwettkämpfen zu beobachten, wo er den guten Namen seiner Stadt in alle Welt trägt. Und die Gemeinderatsfraktionen, die gibt es auch noch. Zumindest haben wir nichts Gegenteiliges gehört. Vielleicht trauen sie sich nur nicht so ganz aus der österlichen Zurückhaltung wieder aufzuerstehen. Wundern würde mich das nicht, wo es doch Ratsmann- und -frau heute so schwer haben. Kaum treffen sie mal eine Entscheidung, werden sie auch schon vom bürgerlichen Mob gekreuzigt. Vielleicht gibt es aber auch nichts mehr zu entscheiden, weil in Bietigheim-Bissingen alles gut ist, wie es ist. Sogar besser wird, wie die Luft an der Stuttgarter Straße. Und doch müssen sie jetzt ran, die Entscheider in unserer Stadt. Es gilt schon kommende Woche, wichtige Weichen für das Bogenviertel zu stellen. Da geht es schließlich um Veränderung, um Zukunft, die die Gemeinderäte bekanntlich so lange mitbestimmen können, bis sie ein Bürgerentscheid stoppt. So gelten auch für Bietigheim-Bissingen die tröstlichen Worte in Ludwig Uhlands „Frühlingsglaube“: „Die Welt wird schöner mit jedem Tag. Man weiß nicht, was noch werden mag.“