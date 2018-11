Manege Waghalsige Akrobatik und lustige Tiernummern

Bietigheim-Bissingen / bz

Vom 23. November bis 8. Dezember heißt es bei Hofmeister in Bietigheim wieder „Manege frei“. Am Waldparkplatz vor dem Erlebnis-Wohnzentrum ist der „Circus Relaxx“ mit internationalen Künstlern zu Gast. Die 60-minütigen Vorstellungen richten sich an Groß und Klein, teilt das Unternehmen mit.

Zum Programm gehört der Clown Toni Menduca. Der Portugiese bereiste bereits die Manegen dieser Welt. Sein Talent wurde bereits zweimal mit dem „Silbernen Clown“ geehrt – die seltene doppelte Ehrung sei eine absolute Besonderheit.

Willi Saloni zeigt seine Hundenummer und eine Bauernhoftier-Show. Auch Ballett-Tänzerinnen treten auf. Atemberaubend wird es laut der Ankündigung bei der „Super Silva“-Trapez-Darbietung. Gefährliche Sprünge, Würfe, Salti und Pirouetten – und das ganz ohne Sicherung – sorgen für Nervenkitzel. Actionreich geht es weiter mit einer BMX-Stunt-Show.

Info Die Vorstellungen finden von Montag bis Freitag um 14 Uhr, 16 Uhr und 18 Uhr statt. Am Samstag heißt es um 11 Uhr, 15 Uhr und 17 Uhr Manege frei. An den Sonntagen finden keine Vorstellungen statt. Am Freitag, 7. Dezember, entfallen alle Vorstellungen. Der Eintritt kostet für Kinder bis 14 Jahre 3 Euro, für Erwachsene 4 Euro. Die Tickets sind jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn an der Zirkuskasse erhältlich.