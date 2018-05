Was war, was kommt Vorbild Sotschoi

Was war, was kommt

Andreas Lukesch

Zwei Aufreger bestimmten das Geschehen in dieser Woche. Die Empörung einiger Badegäste über Ganzkörperbadeanzug (Burkini) tragende Frauen im Badepark Ellental war die eine Geschichte. Dazu nur so viel: Bei so manchem öffentlich zur Schau getragenen nackten Wohlstandskörper, der sich über eine zu knappe Badehose wölbt wünschte ich mir manchmal ein Burkini-Gebot in deutschen Badeanstalten, schon wegen der Ästhetik. Aber ich will nichts gesagt haben. Nicht dass mir Ausgrenzung von Halbnackten vorgeworfen wird.

Aber wie groß wird die Empörung erst sein, wenn die erste Burkini tragende Schwimmerin ihre Bahnen durch das neue 50-Meter-Becken ziehen wird? Denn das ist der zweite Aufreger. Günter Krähling, von vielen schon liebevoll der schwäbische Putin genannt, will aus Bietigheim-Bissingen ein zweites Sotschi 2014 machen – ebenso schnell wie gnadenlos. Der mächtige Mann an der Spitze des Stadtverbands für Sport fordert die bedingungslose Aufrüstung der Stadt in Sachen Sportstättenbau mittels 50-Meter-Becken, Sporthalle und wettkampftauglichem Stadion. Dass das bezahlt werden muss, ist ein zu vernachlässigender Punkt, denn die Sportfunktionäre können überzeugend dagegen halten: Der Bedarf ist da, ja, ja . Und die Jugend braucht’s. Sie kann sich sonst nicht angemessen körperlich ertüchtigen und muss irgendwann einen Wohlstandskörper in ihr Badehöschen zwängen. Das will natürlich keiner. Soll sich die Stadt eben etwas einfallen lassen, wo sie die Kohle herbekommt. Putin kann da sicher Tipps geben – vielleicht durch Vermittlung von Krählings Parteifreund Gerhard Schröder. Denn wie in Sotschi Tatsachen geschaffen wurden, das muss auf einen, für den Bietigheim-Bissingen ausschließlich aus Sportvereinen und dem Turm der grauen Pferde besteht, Eindruck machen. Effizienz pur war das bei den Russen, kein jahrelanges Rumgeeiere um eine lächerliche Turnhalle, noch dazu mit dem spießigen Argument, man müsse Geld für Schulbauten ausgeben. Kann man mit einer energetisch sanierten Fassade international punkten? Nein, aber mit Kathedralen des Sports. Ein 50-Meter-Becken sorgt für Euphorie bei internationalen Schwimmwettbewerben, eine neue Schul-Heizung allenfalls für ein lokal begrenztes Gähnen. So gesehen ist der Stadtverband für Sport auf dem richtigen Weg und es bleibt absolut unverständlich, warum OB Kessing zu Umsicht und Realismus bei den Planungen mahnt. So spricht doch kein echter Kerl.