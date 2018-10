Kabarett Von Milchaufschäumern und Manipulierern

Bietigheim-Bissingen / Frank Ruppert

Einen wunderbar witzigen und lehrreichen Abend erlebten die Zuschauer mit Philipp Weber, der am Freitag im Kleinkunstkeller mit seiner Show „Weber Nr. 5: Ich liebe ihn“ zu Gas war. Weber vermischt in seinen Programmen Wissenschaft und Politik, hat aber auch immer wieder das Alltägliche auf dem Schirm. „Es geht heute um Manipulation“ fängt er den Abend an. Zunächst stellt er fest, dass Bietigheim-Bissingen keinen Slogan habe. Das habe heute eigentlich jedes kleinere Dorf. So habe die Thüringische Stadt Suhl, in der Waffen hergestellt werden, den Slogan „Suhl trifft“.

Der erste Teil des Abends beschäftigt sich hauptsächlich mit Werbung und wie sie uns beeinflusst. Als Beispiel zieht er häufig sich selbst heran. So seien ja viele nur zur Show gekommen, weil sie sein Plakat gesehen hätten, sagt er. „Oder? Warum bist Du hier?“ spricht er eine Frau in der ersten Reihe an. Mit ihrer Antwort „ich habe ein Abo“, sorgte die Dame für Lacher. Weber sei aber auch Opfer von Werbung. So habe er jedes erdenkliche Gerät, das Milch aufschäumen könne, bei sich zu Hause: „Wenn ich ehrlich bin, hätte ich diese ganzen Milchaufschäumer nicht, würde ich meinen Kaffee am liebsten schwarz trinken.“

Nur des Geldes wegen

Weber erzählt dann, wie er trotz seiner Ablehnung gegen allen Kommerz, nur des Geldes wegen, dann doch auch selbst Werbung gemacht habe – für ein Haarprodukt aus Afghanistan. Das Ganze sei aber nach hinten losgegangen, weil das Haaröl vor allem in Drogenkreisen beliebt war. Um sein Image aufzupolieren, habe er dann einen alten Freund in der Werbebranche um Hilfe gebeten. Den nutzt Weber, um die Sprech- und Vorgehensweise bei den Werbern genüsslich durch den Kakao zu ziehen.

Dass Weber auch politisch sein kann, zeigt er einige Mal an diesem Abend. Sein beliebtes Ziel ist dabei die AfD. Wer rechtsextrem wähle, dürfe sich nicht beklagen, wenn man ihn auch rechts nenne. Er kritisiert auch das allenthalben in der Politik beschworen Abholen verängstigter Bürger: „Klar, 6000 Menschen in einer Masse haben immer noch mehr Angst als der Asylbewerber, dem sie hinterherjagen“, ätzt er. Für ihn seien Wutbürger eher Hassbürger. Viele verklärten auch die Vergangenheit, indem sie sagten früher sei alles besser. Natürlich wirke das häufig so. „Also wenn Ihr in 20 Jahren auf den Abend zurückblickt, hattet ihr vielleicht eine schöne Zeit“, feixt der Kabarettist.

Im weiteren Verlauf des Abends, der sich unter anderem der Pharmaindustrie widmet, stellt er dann klar, dass Werbung keine Manipulation sei, denn Werbung erkenne man als solche. Schlimmer seien Manipulationen der Gefühle. „Wer an eure Gefühle appelliert, will damit nur den Verstand umgehen“, warnt er. Weber wird nach gut zweieinhalb Stunden schließlich mit so viel Applaus verabschiedet, dass wohl die meisten im Publikum schon da wissen, was für einen schönen Abend sie erlebt haben.